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不講話、少刺激...新冠後遺症浮上檯面 疫後語言發展遲緩兒增

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
疫情期間，孩童與家人互動減少，疫情後，兒童神經科門診出現不少語言發展遲緩兒。圖／本報資料照
疫情期間，孩童與家人互動減少，疫情後，兒童神經科門診出現不少語言發展遲緩兒。圖／本報資料照

中央流行疫情指揮中心解編屆滿一個半月，正式宣布新冠肺炎走向流感化，疫後，疫情帶來的後遺症逐漸浮現，兒童神經科門診愈來愈多主訴「發展遲緩」的孩子就醫，新北市立土城醫院兒童神經科主治醫師陳韻茹表示，疫情期間孩子大幅減少戶外活動，久了也成了習慣，長期處於社交、語言的刺激不足，也讓孩子的發展相對遲緩，該現象不只發生在台灣，全球都有類似趨勢。

「一歲站、兩歲走、三歲上下樓梯不需幫助」陳韻茹說，孩子的肢體或語言的發展於臨床上會有些指標可以參考，一歲的孩子可以站，需要扶著行走，可以用拇指、食指拿很小的東西，如捏飯粒、撿貼紙；兩歲的孩子可以不需要攙扶行走，快步走路，攙扶可以上下樓梯，可以說20到50個字彙；三歲的孩子可不需攙扶上下樓梯，雙腳可以同時離地跳躍，語言可以聽得懂他人叫他的名字，並且有反應，可以說簡單的句字，如爸爸抱、媽媽吃。

陳韻茹說，疫情後，因被家長懷疑發展遲緩送來就診的孩童增加，與疫情前相比，增加約二到三倍的人數，其中語言發展遲緩的比率相對多。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩率約為6％到8％，去除原本就可能發生遲緩的比率，她認為，疫後就醫的人數，還是有異常地增加。

孩子發展期間，需要大量地模仿他人或是與他人互動獲得語言刺激，疫情期間，戶外活動少，家長雖然大多在家工作，但忙碌與螢幕作戰，與孩子互動的時間有限，加上孩子僅有父母可以互動或刺激，即可能使發展減退。

陳韻茹說，語言發展遲緩的孩子，通常會有情緒障礙，生氣會採取最激烈的方式大哭大鬧，家長也沒辦法安撫，情緒發展也連帶會受到影響。如果是語言發展緩慢，如三歲還無法說出簡單的句子，即時介入早療，是有辦法逆轉的。

陳韻茹說，現代人常將3C產品當作育兒保母，此方式已被證實會對孩童大腦發展不利，世界衛生組織建議，二歲以下孩童，最好連使用都不該使用3C產品，包含電視，應透過陪伴，語言互動，外出增加與環境的刺激，幫助孩子在肢體或是言語的發展。

語言 新冠肺炎

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