家中小強又出沒？網推四大遠離蟑螂方式一次看

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「遠離蟑螂」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的遠離蟑螂方式排行。

你是否也正為了小強在家裡趴趴走而煩惱？想要遠離蟑螂卻又不知該如何著手？夏日將至，住處環境出現蟑螂的頻率又更上升，社群討論區中便出現不少網友發文請益，希望能獲得有效、實際的遠離蟑螂方式，吸引不少人紛紛留言分享自身經驗，引起廣大共鳴。

生活中的小習慣可能害你蟑螂滿屋跑！網友：環境整潔很重要 ▲ 網友熱議四大遠離蟑螂方式 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「遠離蟑螂方式」相關話題的討論，發現「保持環境整潔」受到最多網友熱議。有網友因為辦公桌上時常出現蟑螂而不堪其擾，發文詢問網友建議，留言大多表示要徹底進行一次大掃除，也有人點出：「小強愛紙箱，可以就清掉」、「桌上文件不整理好的話，自己再怎麼愛乾淨也會有蟑螂」，提到若想擺脫與蟑螂共處的困境，當務之急就是要將小強最愛的髒亂環境移除，像是紙箱、食物殘渣等等可能吸引蟑螂進駐的物品。

若地盤已不幸遭到蟑螂入侵，除了將容易吸引蟑螂的垃圾與物品移除之外，還能透過「市售防蟑藥」的協助來隔絕蟑螂。就有網友因為深受蟑螂之害，但家中又有小孩，不知該不該使用蟑螂藥而發文請益，結果許多網友一致推薦使用蟑螂藥，並建議可以將其點在小孩碰不到的角落，且大約半年補點一次就可以；另一名網友則說自己剛搬進租屋處時常常看到有小蟑螂到處爬，後來使用了「一點絕」，已經一年沒有看到蟑螂了，可見防蟑藥對於驅趕及消滅蟑螂十分有效。

而聲量排行第三、四名的方法則分別為「阻斷蟑螂出入口」與「利用強烈氣味驅趕」。就有網友提到，家中若有蟑螂，一定要在排水孔上加裝防蟑濾蓋，甚至可以把沒在用的廚房排水孔直接封起來，一勞永逸。除此之外也可以利用蟑螂討厭的氣味將其驅趕，如檸檬、柑橘、醋，以及各種具有強烈氣味的精油等等，討論區中就有網友分享，自己天天都會使用具有茶樹精油香味的乾洗手劑噴灑蟑螂容易出現的地方，後來蟑螂就確實減少了，而若擔心茶樹精油價格較高，也可改為其他類似產品做為代替。

利用防蟑藥雖能夠快速殺蟑，但若要長期抗戰，還是需要從環境整潔下手，從根源杜絕吸引蟑螂的可能，做到一勞永逸，而若你也有蟑螂困擾的話，不妨參考上述網友建議，有效防蟑，將蟑螂從此趕出家門。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「網友熱議四大遠離蟑螂方式」相關討論則數。觀測期間：2023/02/28~2023/05/28，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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