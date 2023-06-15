新冠疫後新威脅 「抗藥性細菌」每年恐奪逾3萬人性命

新冠走入後疫情時代，兩大感染醫學會憂心新一波隱形風暴「抗生素抗藥性疫情」。疾管署長莊人祥表示，抗生素抗藥性是全球都很重視的議題，不只會造成病人病程延長也會衝擊GDP，以台灣數據推算，2050年會有3.3萬人死於抗藥性病菌感染，以及經濟損失5200億元台幣。

台灣感染症醫學會理事長王復德以棒球賽譬喻抗生素抗藥性的關係，他說，投手相當於「抗生素」，打擊者就像「細菌」，野手是「免疫系統」。如果比賽一直使用同一個投手，習性會被打者摸能力就會變弱；而免疫力不好的人就是防守能力差，一但被打擊出去免疫系統就會受到威脅。

國際研究顯示，自2020年初新冠疫情爆發後，部分抗藥性細菌盛行率暴增約2倍。王復德指出，新冠疫情期間醫院加護病房檢出的抗藥性病原菌占比普遍升高，特別是區域醫院加護病房增幅較大，例如特定病原菌檢出碳青黴烯類具抗藥性之綠膿桿比率由2013年的14.3％增加至2022年第2季的17.2％，相較於2021年，增幅為4.9%。

王復德說，推測此狀況與抗生素新藥補給不足、替代藥物效果未達預期等有關。可分成四大面向，分別為民眾沒有依照醫囑使用，醫療端未能落實感染管制以及抗生素未合理使用，研發速度趕不上細菌變異，以及政策不利抗生素取得以及給付不利感染專業人力充實。

林口長庚醫院兒童感染科邱政洵說，若放任細菌抗藥性的盛行率持續惡化，估計到2050年，全球每年將有1000萬人死於抗藥性病原感染，相當全年因為癌症死亡的人數。而台灣每年估計將有超過3.3萬人因此喪命，相當於肺癌、肝癌、腸癌、乳癌、攝護腺癌與口腔癌等前6大致命癌症所造成的死亡總和。

邱政洵也說，美國傳染病學會2004年也公布「六大逃脫菌」分別為金黄色葡萄球菌、克雷伯氏肺炎菌、綠膿桿菌，與屎腸球菌、鮑氏不動桿菌、腸內菌屬，取英文字首合稱為「ESKAPE」。