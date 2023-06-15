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加拿大全牛進口拍板 消基會舉兩事證「嚴正反對」籲全民拒買

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
政院今拍板加拿大全牛齡將開放進口，消費者呼籲所有的消費者發起拒買行動。圖／本報資料照片
政院今拍板加拿大全牛齡將開放進口，消費者呼籲所有的消費者發起拒買行動。圖／本報資料照片

行政院會今通過「駐加拿大台北經濟文化代表處與加拿大駐台北貿易辦事處關於加拿大牛肉進口修正協議」，定調加拿大全牛齡將開放進口。對此，消基會重申嚴正反對立場，指加拿大牛尚有安全疑慮，且評估程序恐違法，更呼籲所有消費者發起拒買行動。

消基會表示，台灣目前僅開放加拿大30月齡以下牛肉進口，衛生福利部食品藥物管理署4月27日預告「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」修正草案，要開放加拿大全牛齡牛肉進口，日前30天預告期已滿，行政院會今也通過「駐加拿大台北經濟文化代表處與加拿大駐台北貿易辦事處關於加拿大牛肉進口修正協議」，將函請總統府秘書長查照轉呈。

消基會指出，至2015年12月，加拿大食品檢驗局（CIFA）發布加牛檢出狂牛症，所有的跡象都指向牛飼料的汙染；2021年12月，加拿大再度傳出有牛隻感染牛海綿狀腦病（BSE/俗稱狂牛症），因此，南韓暫停進口加拿大牛肉，而中國、菲律賓等國也跟進。

消基會指出，加拿大牛傳出狂牛疫情才不過1年，飼料是否足夠安全的疑慮尚未釐清，加上消基會6日公布北中南高四地超商（市）、量販店等營業場所，調查289件樣品，竟無1件美豬肉品、加工品，可見對於敏感性美豬產地標示制度的破功，政府怎敢再為從海關到廚房的5大管理措施打包票，放心進口有疑慮的加牛商品呢？

消基會董事長吳榮達說，消基會已多次表達立場，嚴正反對加拿大牛尚有安全疑慮，且評估程序恐有違法之際，政府就決定開放加拿大全牛齡牛肉進口。他強調，政府若執意不顧民意，強要開放加拿大牛肉進口，消基會將呼籲所有消費者發起拒買行動，捍衛民眾食安健康權益。

加拿大 消基會 美豬 狂牛症 飼料

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