疫後首次 曙光盃籃球賽逾百位精神康復者參加

台北市康復之友協會今天在台北體育館舉辦第五屆曙光盃三對三籃球賽，來自大台北地區社區復健之家、精神康復之家以及醫院日間病房等超過140位精神康復者與會。協會理事長萬心蕊說，此次活動除了參賽球員，籌備工作、當天工作人員都有康復者參與其中，讓平時整日待在康復中心的他們能外出與人互動，也希望社會藉此活動認識精神康復者，藉以實踐去汙名化目標。

萬心蕊表示，希望精神康復者在社會上不僅是病人的角色，還有很多功能可以發揮，協會藉由球賽創造機會，準備工作及現場接待人員都有康復者參與其中；許多康復者發病得早，做了一輩子病人，多數時間待在康復之家等機構，生活較為狹窄、封閉，球賽能讓精神康復者出外走動、交朋友，共享歡樂也發揮互助精神。

精神康復者小銘（化名）表示，常在公園看到有人打球，想要參與卻擔心體力技巧不如人而受到歧視，為了曙光盃活動和隊員常相約時間切磋球技，比賽當天隊員都很有信心，努力發揮攻守球技，也感受到體力變好。

台北市副市長林奕華也到場致詞並主持開球，她鼓勵精神康復者藉由運動舒壓，有機會就多運動。立法委員王婉諭說，保持體力才能好好生活，祝福參賽者精神抖擻、身心愉快。衛福部心健司司長陳亮妤透過影片表示，自己中學時期也熱愛籃球，很高興看到這麼多精神康復者參與籃球賽，運動在生理、心理上都是很好的鍛煉，「相信大家能感受到更加健康、快樂。」

去年立法院通過「精神衛生法」修正案。萬心蕊說，最重要的是修正後更強調社會支持，「因為人是全面性的，生病只是一小部分，他還是個人。」精神疾病的影響是全面性的，不像一般生病過了就好，整個支持系統都會瓦解，社會壓力大，汙名化的情況也層出不窮；透過曙光盃等運動、社交活動，希望讓大眾看到精神康復者須要的是全方位的關照，不是「吃藥就會好」。