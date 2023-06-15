兒童發展遲緩及早評估 國健署擴大補助聯評中心增至75家

兒童0至6歲是重要發展階段，尤其3歲前是關鍵「黃金療育期」，當面對孩童疑似發展遲緩，家長可能感到茫然失措，衛福部國健署為減少家長擔憂，補助全國各縣市設置「兒童發展聯合評估中心」，結合多項小兒專科醫師及評估人員，為孩子安排個別化評估及提供後續療育建議，以利家長掌握兒童發展情形。國健署長吳昭軍表示，今年將擴大量能，從111年的52家擴大為75家，預計今年能服務超過3萬名孩子。

小寶（化名）在7個月大時才會翻身，爸媽覺得進度有點落後，經健兒門診醫師評估，小寶當時體重有點過重，可能受到體型影響，建議再觀察看看。但1歲時還不會爬行，經診斷為粗大動作發展遲緩，所幸經過1年積極療育，小寶終於追上正常發展，讓爸媽放下心中大石，如今看著2歲4個月的小寶快樂奔跑，心中感到無比欣慰。

衛福部社會及家庭署統計疑似發展遲緩兒童通報數，從民國100年1萬5848名，111年增至3萬907名，成長近2倍，代表民眾健康識能提升，需求量也增加。吳昭軍表示，家長從發現孩子疑似發展遲緩，從掛號、等評估報告，因時間較久總感到焦慮，考量供給與需求已經失衡，難以快速給予評估，國健署決定擴大服務量能，讓更多醫療機構加入聯評中心，將從111年52家，擴大為112年75家，服務量能希望再擴充到4萬人。

另為加強偏鄉資源及服務，今年於64個偏遠地區之聯合評估外展服務，同時也補助山地鄉及離島地區民眾到聯合評估中心就醫往返的交通費，以降低民眾帶孩子接受各項評估的就醫障礙。

兒童發展聯合評估中心結合小兒神經科（或小兒科）、兒童及青少年精神科（或精神科）、復健科，至少2科以上之專業醫師，以及物理治療師、職能治療師、語言治療師、臨床心理師、社會工作師及聽力師等至少4個職系以上專業評估人員，安排個別化評估服務及提供後續療育建議，以利家長掌握兒童發展情形。

馬偕醫院早期療育評估中心主任、台灣小兒神經醫學會理事陳慧如表示，孩童發展面向多，不只看動作、語言、智能，還要看人際互動、社會情緒等全人發展，需由跨團隊專科協助，找出孩子發展遲緩原因，「且孩子時間寶貴，差3至6個月時間就差很多」，提醒家長要把握黃金時間，應先進行完整評估後，再接續對應早療計畫，方向對才能走正確的路。

台灣兒童青少年精神醫學會理事長周文君表示，兒童發展遲緩原因，除了生理疾病影響以外，也有部分孩子是來自先天性腦部疾病，包括自閉症、注意力不足過動等，或因社會心理問題造成，像是親子功能不佳、成長環境不利、受虐疏忽等，需透過專業會談問診，同步觀察兒童行為與家庭互動，釐清問題並介入治療，希望過程有家長共同參與，規劃以家庭為中心的治療策略，推動適合孩子的治療策略。

台灣兒童復健醫學會理事曾頌惠表示，根據美國統計，約7至17％的家長對於孩子發展有所擔憂，也因此家長都希望孩子經過完整評估，了解孩子問題在哪，如何促進發展，也因為發展遲緩孩子在團體中屬於弱勢，不了解自己為什麼不能說話、或是坐不住，因此需透過專業人員協助，引導孩子發展。除了擴大服務面向外，未來孩子發展會有更多問題，建議可朝「精準早期療育」討論推廣。