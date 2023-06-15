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高齡社會長輩牙口不好 可選「這些」標示銀髮友善食品

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
第八屆銀髮友善食品頒獎典禮今(15)日在台北國際食品展台灣館舉行，農委會副主委陳駿季頒獎給獲選銀髮友善食品特殊獎項的18項產品廠商。圖／農委會提供
第八屆銀髮友善食品頒獎典禮今(15)日在台北國際食品展台灣館舉行，農委會副主委陳駿季頒獎給獲選銀髮友善食品特殊獎項的18項產品廠商。圖／農委會提供

第八屆銀髮友善食品頒獎典禮今(15)日在台北國際食品展台灣館舉行，農委會副主委陳駿季頒獎給獲選銀髮友善食品特殊獎項的18項產品廠商，現場並展示質地友善標示四大亮點，而台灣將邁入超高齡化社會，銀髮友善食品產值已超過11億元。

陳駿季表示，台灣將於2025年進入超高齡社會，滿足高齡長者多元樣飲食需求刻不容緩。農委會除了鼓勵農漁會及農村社區發展建置高齡友善飲食生活環境外，也順應飲食需求變化，引進食品科技，為未來進入高齡的新一代族群飲食體驗創新奠下基礎，在共同迎向高齡社會的銀光經濟商機同時，活化與擴大農業資源的新興應用。

農委會表示，「銀髮友善食品評選活動」共有142項產品獲選銀髮友善食品，經50位各領域專家嚴謹遴選出18項特殊獎項產品，其中6項產品在銀髮友善性及亮點特色整體面向表現優異獲金饌獎，12項產品則分別在營養機能、質地特色、包裝設計、創新潛力、創新食材等面向表現突出而獲獎；另有1家業者及其共創夥伴同獲跨域共創獎，鼓勵農食業者與上下游夥伴深度合作。

農委會表示，從105年推動迄今已累計754項銀髮友善食品，並推動獲選產品使用Eatender標誌及質地友善性標示以協助消費者選購辨識，相關產品產值已超過11億元。透過質地調整及高營養密度等技術研發、質地規格生產品質自主管理輔導等研究，協助業者技術落地實現與商品化，更與零售通路業者協力推動銀髮友善食品專區，讓長者及孝親者在購買上更便利。

「銀髮友善食品」網頁(https://eatender.firdi.org.tw/)。

農委會 標誌

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