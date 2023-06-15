攻城獅容毅燊確診睪丸癌3期 積極治療盼早日重返球場

新竹街口攻城獅中鋒球員容毅燊去年被診斷出睪丸癌3期，經高劑量化學治療搭配自體周邊幹細胞移植治療10個月後，癌指數已從27萬mIU/ml降到0.7 mIU/ml，目前恢復良好。容毅燊今天也特別到中國醫藥大學新竹附設醫院，獻花給醫護團隊表達感謝，也希望能盡快重返球場。

容毅燊表示，自己罹癌後一度無法接受，但是後來在醫師鼓勵下用樂觀態度面對癌症，也積極接受治療，雖然曾經出現水腫、背痛等副作用，但現在整個身心靈非常健康，現階段也持續回診追蹤，期待很快重返球場。

中國醫藥大學新竹附設醫院血液腫瘤科醫師蔡明宏表示，睪丸癌的治療，根據過去臨床經驗，經過4次化療，9成病患基本上會痊癒，但是容毅燊癌指數從高達27萬mIU/ml降到39 mIU/ml，雖有明顯進步，但距離正常指數小於5仍有改善空間。於是他和容毅燊討論高劑量化學治療搭配自體周邊幹細胞移植治療。

蔡明宏指出，自體周邊幹細胞移植治療，是先把正常的骨髓細胞、周邊血液造血幹細胞或臍帶血液幹細胞冷凍保存，病患經過高劑量的化學藥物治療，消滅腫瘤細胞後，以輸血的方式將造血幹細胞輸入到病患身體，重建病人的造血系統。目前容毅燊癌指數已經降到0.7 mIU/ml，只要持續追蹤即可。