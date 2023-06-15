快訊

繼Costco後…國泰世華銀再痛失SOGO聯名卡 8月中終止合作、7月起換發CUBE卡

遭控摸胸、襲臀性騷擾 許傑輝宣布：退出演藝事業！

印尼羽賽／對辛德胡9連勝闖8強 戴資穎衛冕再進一步

攻城獅容毅燊確診睪丸癌3期 積極治療盼早日重返球場

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
攻城獅中鋒球員容毅燊（中）去年被診斷出睪丸癌3期，今天特別到中醫大新竹附醫獻花給醫護團隊表達感謝。記者黃羿馨／攝影
攻城獅中鋒球員容毅燊（中）去年被診斷出睪丸癌3期，今天特別到中醫大新竹附醫獻花給醫護團隊表達感謝。記者黃羿馨／攝影

新竹街口攻城獅中鋒球員容毅燊去年被診斷出睪丸癌3期，經高劑量化學治療搭配自體周邊幹細胞移植治療10個月後，癌指數已從27萬mIU/ml降到0.7 mIU/ml，目前恢復良好。容毅燊今天也特別到中國醫藥大學新竹附設醫院，獻花給醫護團隊表達感謝，也希望能盡快重返球場。

容毅燊表示，自己罹癌後一度無法接受，但是後來在醫師鼓勵下用樂觀態度面對癌症，也積極接受治療，雖然曾經出現水腫、背痛等副作用，但現在整個身心靈非常健康，現階段也持續回診追蹤，期待很快重返球場。

中國醫藥大學新竹附設醫院血液腫瘤科醫師蔡明宏表示，睪丸癌的治療，根據過去臨床經驗，經過4次化療，9成病患基本上會痊癒，但是容毅燊癌指數從高達27萬mIU/ml降到39 mIU/ml，雖有明顯進步，但距離正常指數小於5仍有改善空間。於是他和容毅燊討論高劑量化學治療搭配自體周邊幹細胞移植治療。

蔡明宏指出，自體周邊幹細胞移植治療，是先把正常的骨髓細胞、周邊血液造血幹細胞或臍帶血液幹細胞冷凍保存，病患經過高劑量的化學藥物治療，消滅腫瘤細胞後，以輸血的方式將造血幹細胞輸入到病患身體，重建病人的造血系統。目前容毅燊癌指數已經降到0.7 mIU/ml，只要持續追蹤即可。

蔡明宏強調，睪丸癌會出現睪丸變腫大、有沈重感、疼痛等症狀，建議男性洗澡時可檢查自己的睪丸，看看兩邊睪丸大小是否一致，如果出現一大一小，或發現異常腫塊，應立即找醫師診治。

新竹街口攻城獅中鋒球員容毅燊（中）去年被診斷出睪丸癌3期，現恢復狀況良好，盼早日返回球場。圖／報系資料照
新竹街口攻城獅中鋒球員容毅燊（中）去年被診斷出睪丸癌3期，現恢復狀況良好，盼早日返回球場。圖／報系資料照

幹細胞 指數 醫師

延伸閱讀

端午連假國道恐壅塞 高公局曝替代道路這樣最好走

疑廠商得標台肥土地轉手換錢 王鴻薇籲農委會調查

獨／租屋惡夢！新竹身障者找百間房屢被拒 嘆：很可悲

獲民進黨徵召參選 林志潔：竹市值得有國際觀專業立委

相關新聞

TPASS都會通1200月票今預售 北市500份紀念卡只送不賣

中央推出跨縣市的通勤定期票TPASS，於今天開賣，7月1日正式啟用。為推廣「基北北桃都會通1200定期票」，台北市長蔣萬...

梅雨滯留鋒今明籠罩全台 雨彈炸中南部、明午後換北部

中央氣象局持續針對台南市、高雄市、屏東縣發布大雨特報。氣象局預報員劉沛滕指出，今天和明天受到滯留鋒面逐漸往北移影響，及西...

胃藥竟發霉且成分低於規格 食藥署啟動回收2568瓶

食藥署今公布藥品回收警訊，胃藥「消化保胃散」遭民眾投訴有「發霉情形」。食藥署副署長陳惠芳表示，該藥品經查後，其一主成分規...

台鐵貨物列車故障 台東瀧溪大武間路線行車中斷1.5小時

台鐵表示，今天上午7時15分台東瀧溪-大武間，第7802次貨物列車因機車故障無動力，由後續列車救援，於上午8時42分推入...

志明牛肉麵擰抹布水員工在哪？網曝：他是小開 總店女兒顧

北投知名牛肉麵「志明牛肉麵」石牌分店日前遭爆料，抹布水擰進煮麵鍋惹議，業者原本表示該分店會暫停營業擇期重新開張，不過有民眾發現店裡相關設備均已清空，業者也證實石牌分店目前已退租，所有員工皆已離職。

影／珍貴畫面！高雄大崗山一線天驚見小紫斑蝶大爆發

紫斑蝶通常每年冬天至隔年3、4月聚於高雄茂林山區越冬，之後往北飛行，但近日有民眾在高雄大崗山往「一線天」的小徑發現大量小...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦