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社會創新方案2.0 協助新創發展
為了加強社會創新，行政院要以透過課程、法規修改與國際交流三管齊下！行政院15日宣布將推動「社會創新行動方案2.0」，將在未來4年投入111億元，協助社會創新組織發展，進行開設培育課程、強化融資系統，增加國際論壇與比賽交流等。
社會創新是藉由科技或商業模式的創新應用，改變社會各個群體間的互動關係，並從這樣的改變中，找到解決社會問題的新途徑，也就是用創新的方法來解決社會問題。有案例透過加油站旁設立共同工作空間，提供相關企業與新創產業媒合平台；包括美國的特許學校、咖啡公平交易機制都是「社會創新」的範圍。
經濟部官員說明，社創行動方案1.0過去由勞動部、教育部等12個部會推動，2.0增加數位部、交通部、環保署、客委會與海委會5個部會，預算從88億增加到111億元，希望透過「實踐社會價值」、「加速創新發展」、「串聯多元資源」與「增加國際影響」等行動，協助小型的社會新創企業發展。
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