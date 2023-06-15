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遲緩兒需多元評估 國健署要擴大補助

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
馬偕紀念醫院陳慧如醫師15日在記者會表示，兒童發展遲緩需要包括小兒科、精神科多方專業醫療評估。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
馬偕紀念醫院陳慧如醫師15日在記者會表示，兒童發展遲緩需要包括小兒科、精神科多方專業醫療評估。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

寶貝2歲還不會跑跳，讓家長好擔憂！馬偕紀念醫院陳慧如醫師15日在記者會表示，兒童發展遲緩需要包括小兒科、精神科多方專業醫療評估，才能發現確切病因，進行更精準的治療。國健署將擴大補助全國多家兒童發展聯合評估中心，建立單一窗口，做跨專業的醫療評估。

擴大補助遲緩評估

根據衛福部資料顯示，111年疑似發展遲緩兒童通報數計3萬907名，較100年1萬5,848名，成長近2倍，顯示民眾對於兒童發展遲緩的健康識能提升，同時對於兒童發展評估需求也逐年增加。

擴大補助計畫將擴大全國的「兒童發展聯合評估中心」，並結合小兒科、精神科或復健科等至少2科以上之專業醫師；臨床心理師、社會工作師及聽力師等至少4個職系以上專業評估人員，強化評估服務的精準度。

多元專業找病因

「發展遲緩的原因需要個別分析，才能找到精準的治療方式，」馬偕紀念醫院陳慧如醫師強調，兒童發展遲緩的成因可能相當複雜，還有可能有其他共病的狀況，不能每個發展遲緩兒童都等同辦理，如果一開始評估方向錯誤，可能就會持續錯到底，更難以見到療效。

國健署署長吳昭軍提醒，0到6歲是兒童的發展重要階段，尤其3歲更是其中的「黃金療育期」，如果家長發現有疑似發展遲緩徵兆，建議至兒科診所進行初步篩檢，並依建議至專業醫療機構，接受更完整的評估。

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