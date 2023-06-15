提升職場競爭力 南市勞工局辦三天兩夜研習營特訓開放線上報名

台南市政府勞工局將在7、8月舉辦兩梯次「Young職涯、亮未來」青少年職涯規劃研習營，課程除了讓學員認識自我優劣勢，也傳授履歷撰寫及溝通技巧，還有模擬面試、團隊競賽等實作課程，招收對象為18到29歲、設籍南市或就讀南市大專院校的研究生、應屆畢業生及在學學生，以及高中職學生，活動全程免費，兩梯次共招收80名，額滿截止。

勞工局長王鑫基表示，研習營包括7月5日、8月4日兩梯次，每梯次為三天兩夜，透過營隊方式結合CPAS職業適性診斷測驗，由專家分析輔導學員完成職涯藍圖，瞭解職場所需能力、態度及個人適性等優缺點，並以實作與模擬情境來增進個人求職能量，讓青少年提早做好進入職場前準備。

王鑫基說，活動最大亮點是履歷及簡報「競賽發表」，以晚會競賽方式，激發學員們集體創造力，更能從團隊競賽中學習到面對問題時如何溝通、協調、解決及團隊合作的重要性。

職訓就服中心主任梁偉玲說，職涯規劃研習營提供職涯探索、求職資訊、履歷撰寫、模擬面試、勞動法令、求職安全、就業權益等課程，提升未來就業競爭力，歡迎青少年朋友踴躍報名參加，活動相關訊息及報名方式公告於台南市政府全球資訊網、勞工局及勞工局職訓就服中心等網站，也可下載「台南工作好找APP」查詢。