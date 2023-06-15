有機商店遭新北市府開罰 農委會訴願委員會撤銷原處分

民進黨立委洪申翰今天說，新北市有機農產品店鋪「零居」採用無包裝販售有機農產品，遭到新北市政府裁罰6萬元罰款，經過「零居」向農委會提出訴願，訴願委員會撤銷原處分，請新北市府另做適法之處理。

洪申翰今天發布新聞稿指出，新北市有機農產品店鋪「零居」因為提倡永續環境，採用無包裝販售有機農產品，去年遭到新北市政府以違反「有機農業促進法」裁罰6萬元罰款，經過「零居」向農委會訴願後，因為「有機農業促進法」對網路銷售、無包裝販售有機農產品法規未臻明確，訴願委員會因而撤銷原處分，請新北市府另做適法之處理。

洪申翰表示，這幾年台灣有許多年輕夥伴經營的店鋪，主打無包裝、裸賣、有機飲食的產品，不論是有機的五穀雜糧、辛香料、蔬果，或者是有機的洗髮精、洗碗精，都可以自備容器購買後秤重，帶回家烹飪或使用，而且在疫情期間，這些新興的年輕商店也轉為線上的方式，讓民眾在家就能使用到減少包裝的蔬菜箱。

洪申翰提到，根據「有機農業促進法」規定，有機農產品的「生產、加工、分裝及流通」需要經過驗證，如果只是「散裝」販賣，只需要陳列告示牌，不需要特別經過驗證程序，但是法規沒有規範網路銷售、無包裝或裸賣的內容，導致業者無所適從、無端受罰。

洪申翰舉例，如果一整袋10公斤的進口有機燕麥，打開放在櫃檯上，有標示有機驗證，民眾可以自己拿容器盛裝購買回家，一切合法，但是如果店家把這袋燕麥先舀出一部分，放在大玻璃桶子裡讓民眾比較方便盛裝，把燕麥從麻布袋舀出來的行為變成分裝，如果沒有驗證就有違法的疑慮。

洪申翰認為，現在的消費者講究擺設，店家都會有另外裝換，把商品陳設在店面中的需求，現行「有機農業促進法」的適用不符合實際狀況，新北市的「零居」就在這樣的情況下無辜受罰。

洪申翰表示，今年6月6日在「零居」向中央農委會訴願下，訴願委員會瞭解現在的這些情況做出裁決，撤銷新北市的原處分，讓「零居」不需要無端受罰6萬元，請新北市府另做適法性處理。

為了制度性地解決問題，針對新興的實體和網路店鋪，洪申翰請農委會和第一線業者討論，擬定簡易的分裝及驗證方式，以符合無包裝裸賣的需求，並且針對過往農委會農糧署沒接觸到的新興店鋪，請農委會規劃輔導教材與輔導機制，讓業者了解有機農業促進法的規範及作法。

農委會副主委陳駿季承諾，未來將儘速針對這些作法，研擬並提出作法，讓全台灣一起協助推廣有機農產品、無塑包裝的業者，不至於無所適從。