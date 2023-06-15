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端午連假國道恐壅塞 高公局曝替代道路這樣最好走

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
國1、國3新竹至台南地區雙向可改走台61線。圖／高公局提供
國1、國3新竹至台南地區雙向可改走台61線。圖／高公局提供

6月22日至6月25日端午節連續假期，高速公路局預期國道將有大量車流湧入，造成部分路段交通壅塞，針對國道南北長途車流量較大的路段，規畫4條替代道路；短途旅次的用路人，也規畫7條區域性替代道路。

高公局說，國道長途路段的4條替代道路，包括國5頭城至坪林北向可改走台9線，國1、國3新竹至台南地區雙向可改走台61線，國6舊正至台中地區雙向可改走台63線，以及國3霧峰至國1台中系統與國3中港系統雙向可選擇台74線及國4。建議用路人依據行程路況，利用替代道路行駛。

另對於短途旅次，高公局規畫7條區域性替代道路，包括國1湖口至新竹雙向、大雅至員林雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及國3田寮至國10旗山東向。

高公局說，建議用路人可多利用國道附近的省縣道作為替代，避免受到國道交通管制或主線壅塞影響，而延宕行程。

國6舊正至台中地區雙向可改走台63線。圖／高公局提供
國6舊正至台中地區雙向可改走台63線。圖／高公局提供
國3霧峰至國1台中系統與國3中港系統雙向可選擇台74線及國4。圖／高公局提供
國3霧峰至國1台中系統與國3中港系統雙向可選擇台74線及國4。圖／高公局提供
國5頭城至坪林北向可改走台9線。圖／高公局提供
國5頭城至坪林北向可改走台9線。圖／高公局提供
6月22日至6月25日端午節連續假期，高速公路局預期國道將有大量車流湧入，造成部分路段交通壅塞。示意圖。本報資料照片
6月22日至6月25日端午節連續假期，高速公路局預期國道將有大量車流湧入，造成部分路段交通壅塞。示意圖。本報資料照片

國道 替代道路

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