混藥、主成分含量不足 食藥署回收2項藥品

食藥署今天公布2項藥品回收資訊，分別為治療焦慮用藥克胺寧錠25毫克及用於胃痛等疾患的消化保胃散，各因出現混藥、主成分含量不足等狀況，均應於7月6日前完成回收。

根據衛生福利部食品藥物管理署公布藥品回收訊息，舜興醫藥企業有限公司的「克胺寧錠25毫克（鹽酸亥多西任）ARAX TABLETS 25MG（HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE）」，批號1090021產品，因接獲藥品不良品通報，啟動回收。

這個藥品主成分為HYDROXYZINE HCL，主要用於焦慮狀態、嘔吐、過敏疾患治療。食藥署副署長陳惠芳今天接受媒體聯訪表示，接獲醫院通報，鋁箔包裝中跑出一顆比較小的藥錠。

經查發現是製程中，PVC包裝運行軌道卡了藥錠。陳惠芳表示，本來在清線時應該要清掉但沒有，因此混入後續包裝的另一批藥錠，也就是這次回收的這批。

陳惠芳指出，這個藥品110年度健保用量約149萬顆、市占率約17%，廠商應在7月6日前完成回收共5萬顆，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。

此外，這次同時公布回收光南製藥股份有限公司宜蘭廠的「消化保胃散Shiau Hauh Bao Wey Powder」，原因是主成分含量測定結果未符合原核准規格。

陳惠芳表示，這個藥品為複方藥品，主要用於胃痛、消化不良、食傷、食慾不振，今年3月接獲民眾投訴，其所購入藥品疑似有發霉狀況，除請衛生局查處同時啟動查廠。

她指出，檢驗結果發現部分主成分含量低於規定，這批共生產2568瓶、已售出2565瓶，因為是成藥，沒有健保資料可查詢，但依往年銷售紀錄來看，每年約生產8批。

食藥署表示，廠商應在7月6日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施，民眾若對使用的藥品有任何疑慮，可洽鄰近藥局或諮詢醫師，選用其他適當藥品。