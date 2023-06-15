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胃藥竟發霉且成分低於規格 食藥署啟動回收2568瓶

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
消化保胃散-藥品。圖／食藥署提供
消化保胃散-藥品。圖／食藥署提供

食藥署今公布藥品回收警訊，胃藥「消化保胃散」遭民眾投訴有「發霉情形」。食藥署副署長陳惠芳表示，該藥品經查後，其一主成分規格應在55%以上，但檢驗出來僅48%低於規格，因此判定不符合規範，回收該批藥品，共計1批號、2568瓶。

由「光南製藥股份有限公司宜蘭廠」生產的內衛成製字第001725號「消化保胃散」主成分為sodium bicarbonate,magnesium carbonate,cinnamon,borneol,L-menthol ,glycyrrhiza powder,powdered alpinia officinarum rhizome，主要用於胃痛、消化不良、食傷、食慾不振。

陳惠芳表示，該藥品為複方藥品，效期為3年，為民眾向地方衛生局投訴，今年3月1日買到的藥品有出現發霉情事，經過衛生局調查，並到製造廠抽樣，經過檢驗，發現其中兩種成分規格低於制定規格，因此判定不合格啟動回收。

陳惠芳說明，低於規格成分為「borneol」（薄荷）以及「L-menthol」（龍腦），薄荷含量應大於、等於50%，但檢驗後僅48%，龍腦含量則要大於或等於90%，但檢驗僅77%，研判是這2款成分因具有揮發性，因此導致存放過程中出現揮發情形。

陳惠芳說，「消化保胃散」為成藥，目前預計回收批號「22080107」，共製造2568瓶，已售出2565瓶需回收，每年產製批數為8批，應於7月6日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。

食藥署提醒，倘對使用之藥品有任何疑慮可洽鄰近藥局或諮詢醫師，選用其他適當藥品。並請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。

消化保胃散-藥品包裝。圖／食藥署提供
消化保胃散-藥品包裝。圖／食藥署提供
消化保胃散-藥品包裝。圖／食藥署提供
消化保胃散-藥品包裝。圖／食藥署提供

衛生局 食藥署 藥局

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