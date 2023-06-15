花蓮西瓜桃園促銷 300顆訂購一空
桃園市政府農業局、花蓮縣政府今天上午與市議員楊朝偉、社團在大桃園政府廣場舉辦「花蓮桃園手牽手，甜蜜西瓜送到家」，花蓮、桃園優質農特產品展。花蓮縣農會總幹事官俊彥感謝桃市府、德民獅子會、六七工商交流協會促成農特產品展，強調這次都是產地直送，尤其是花蓮大西瓜到桃園，現採鮮甜好滋味，歡迎桃園鄉親踴躍前往選購。
到中午，現場300顆大西瓜已被訂購一空。官俊彥指出，花蓮大西瓜是花蓮縣的重要產業，栽種地主要分布於秀姑巒溪、萬里溪、木瓜溪、花蓮溪等排水良好河床砂礫地，種植地區包含壽豐鄉、鳳林鎮、瑞穗鄉、玉里鎮，時序進入立夏，也為又沙、又脆、又甜的花蓮大西瓜拉開了夏天的序幕，花蓮農民種植的「華寶西瓜」可以說是全台最好吃的西瓜，濃郁爽口。
官俊彥形容花蓮西瓜「要經過1200度的高溫日曬」，原因是花蓮大西瓜從定植到瓜熟蒂落，需要吸收的日照溫度總數，以每日均溫20度推算，育成期約需60天，相較西部只需要約40天的熟成期，花蓮大西瓜經過了2個月左右的育成期，獲得了充足的「1200度溫度」，品質與口感上更是穩定。
楊朝偉議員表示，市政府應該和各縣市多舉辦農特產品展，不但可以帶動桃園的農產品跨城市促銷，也可達到宣傳、經濟交流的效果。活動現場展售活動除以西瓜為主，還帶來花蓮蜂蜜、產銷履歷好米、新秀酸菜，有名的伴手禮柴魚系列產品、漁產加工鰻魚罐頭、麵製品、苦瓜茶飲、剝皮辣椒現、薑黃、紅藜、金針以及在地桃園優質農產品五月桃。
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