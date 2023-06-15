快訊

海釣船捕獲巨鯊嗨翻！下秒「海怪級黑影殺手」竄出一口吞下 船長當場嚇傻

餵藥又爆新案例？ 汐止幼幼班家長稱小孩驗出微量安眠藥

林宏文專欄／制裁中國大陸 不等於美國應該重返半導體製造

花蓮西瓜桃園促銷 300顆訂購一空

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
楊朝偉議員（右4）認為農特產品促銷交流活動很成功，市政府應該多舉辦類似的促銷活動。記者鄭國樑／攝影
楊朝偉議員（右4）認為農特產品促銷交流活動很成功，市政府應該多舉辦類似的促銷活動。記者鄭國樑／攝影

桃園市政府農業局、花蓮縣政府今天上午與市議員楊朝偉、社團在大桃園政府廣場舉辦「花蓮桃園手牽手，甜蜜西瓜送到家」，花蓮、桃園優質農特產品展。花蓮縣農會總幹事官俊彥感謝桃市府、德民獅子會、六七工商交流協會促成農特產品展，強調這次都是產地直送，尤其是花蓮大西瓜到桃園，現採鮮甜好滋味，歡迎桃園鄉親踴躍前往選購。

到中午，現場300顆大西瓜已被訂購一空。官俊彥指出，花蓮大西瓜是花蓮縣的重要產業，栽種地主要分布於秀姑巒溪、萬里溪、木瓜溪、花蓮溪等排水良好河床砂礫地，種植地區包含壽豐鄉、鳳林鎮、瑞穗鄉、玉里鎮，時序進入立夏，也為又沙、又脆、又甜的花蓮大西瓜拉開了夏天的序幕，花蓮農民種植的「華寶西瓜」可以說是全台最好吃的西瓜，濃郁爽口。

官俊彥形容花蓮西瓜「要經過1200度的高溫日曬」，原因是花蓮大西瓜從定植到瓜熟蒂落，需要吸收的日照溫度總數，以每日均溫20度推算，育成期約需60天，相較西部只需要約40天的熟成期，花蓮大西瓜經過了2個月左右的育成期，獲得了充足的「1200度溫度」，品質與口感上更是穩定。

楊朝偉議員表示，市政府應該和各縣市多舉辦農特產品展，不但可以帶動桃園的農產品跨城市促銷，也可達到宣傳、經濟交流的效果。活動現場展售活動除以西瓜為主，還帶來花蓮蜂蜜、產銷履歷好米、新秀酸菜，有名的伴手禮柴魚系列產品、漁產加工鰻魚罐頭、麵製品、苦瓜茶飲、剝皮辣椒現、薑黃、紅藜、金針以及在地桃園優質農產品五月桃。

花蓮縣政府、縣農會到桃園市政府廣場促銷農特產品，300顆大西瓜上午就被訂購一空。記者鄭國樑／攝影
花蓮縣政府、縣農會到桃園市政府廣場促銷農特產品，300顆大西瓜上午就被訂購一空。記者鄭國樑／攝影

花蓮 西瓜 桃園

延伸閱讀

桃園埤塘成三不管地帶 民代籲成立「埤塘管理處」

新住民畢業西瓜傳情、總統教育獎得主畢業 嘉市8所國中畢典創意溫馨

很黏很阿雜…好市多西瓜炸彈無敵可怕 網笑：可能是暈車吐了

西瓜熱量其實不高？一圖看懂如何將水果熱量控制在100大卡內

相關新聞

梅雨滯留鋒今明籠罩全台 雨彈炸中南部、明午後換北部

中央氣象局持續針對台南市、高雄市、屏東縣發布大雨特報。氣象局預報員劉沛滕指出，今天和明天受到滯留鋒面逐漸往北移影響，及西...

台鐵貨物列車故障 台東瀧溪大武間路線行車中斷1.5小時

台鐵表示，今天上午7時15分台東瀧溪-大武間，第7802次貨物列車因機車故障無動力，由後續列車救援，於上午8時42分推入...

整理包／1張圖看懂3大生活圈通勤月票 8大QA一次查

「TPASS行政院通勤月票」3大生活圈7月1日正式啟用。今天起開放境內捷運站、輕軌站、客運場站、部分縣市公所加值及購票，...

志明牛肉麵擰抹布水員工在哪？網曝：他是小開 總店女兒顧

北投知名牛肉麵「志明牛肉麵」石牌分店日前遭爆料，抹布水擰進煮麵鍋惹議，業者原本表示該分店會暫停營業擇期重新開張，不過有民眾發現店裡相關設備均已清空，業者也證實石牌分店目前已退租，所有員工皆已離職。

影／珍貴畫面！高雄大崗山一線天驚見小紫斑蝶大爆發

紫斑蝶通常每年冬天至隔年3、4月聚於高雄茂林山區越冬，之後往北飛行，但近日有民眾在高雄大崗山往「一線天」的小徑發現大量小...

破除謠言 氣象局：台灣不可能發生規模12地震

台灣地震頻仍，網路各種相關謠言危言聳聽。台灣有可能發生規模12的地震嗎？「報地震 - 中央氣象局」臉書粉專表示，以台灣本...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦