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TPASS行政院通勤月票開賣 台鐵規畫10月開放自售機加值

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵局規畫10月全面提供自售機加值TPASS行政院通勤月票。記者周湘芸／攝影
台鐵局規畫10月全面提供自售機加值TPASS行政院通勤月票。記者周湘芸／攝影

「TPASS行政院通勤月票」3大生活圈7月1日啟用，今天起開放境內捷運站、輕軌站、客運場站、部分縣市公所加值及購票，台鐵窗口7月1日上路時同步開放。台鐵局表示，3大生活圈境內車站共設置783個專用通道，上路後暫時以專用人工窗口協助加值，預計10月全面提供自售機販售。

「TPASS行政院通勤月票」今開賣，但台鐵售票窗口預計7月1日才開放，今早有民眾到台鐵詢問撲空。台鐵局表示，台鐵將採專用人工窗口協助加值，像台北車站就是由10號窗口專用處理月票，預計10月會全面提供自售機，目前正在進行介面設定及整合。

台鐵局也說，7月起在台鐵使用通勤月票要走專用通道，若誤走一般閘門將無法通行，三大生活圈境內共有783專用通道，其中以台北車站最多，進出共有12個通道，包含東西側進出各2個，連接捷運進出各4個，主要是考量東西側出口多為使用單一台鐵運具的旅客，預估月票旅客量不會太大，連接捷運口則是使用至少2種以上運具，因此設較多通道，已預計今年底前整合所有閘門。

台鐵局表示，基北北桃方案共適用42個台鐵車站、中彰投苗方案適用53個車站、南高屏方案適用52個車站，若搭乘範圍超出生活圈，將比照電子票證扣款。另外，使用月票不可搭EMU3000型新自強號、普悠瑪號、太魯閣號等5款特定列車，若誤搭需補票並加收50％票價；使用通勤月票也不適用退費或延長使用期限規定。

台鐵 捷運 台北車站

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