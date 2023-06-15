太平山休園4天後明日開園 蹦蹦車新車啟程延至20日

宜蘭太平山國家森林遊樂區日前因連日降雨，區內道路宜專一線1.5公里處6月12日上午上邊坡坍塌，12日到15日連續閉園4天，羅東林管處搶修後，道路恢復單線通行，明天上午6時重新開園，惟區內道路仍有2處實施交通管制，原訂於13日開始的蹦蹦車新車啟程也順延到20日。

太平山遊樂區12日上午7時20分許，宜專一線1.5K上邊坡坍塌，坍方面積約3500平方公尺，因雨勢未停且坡面不斷落石，當日170名遊客留宿山莊內，隔日上午羅東林管處搶通道路，11時15分許遊客全數撤離；由於本周還有滯留鋒面，園區繼續休園。

羅東林管處表示，目前宜專一線1.5K已恢復單線通行，因此明日上午6時重新開園。除宜專一線1.5K單線雙向通行，21K到23K路段也在實施上邊坡整治工程，平日每30分鐘放行10分鐘（整點與半點放行），7月21日後採單線雙向分邊放行，預估9月27日後才會完全恢復。