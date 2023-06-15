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太平山休園4天後明日開園 蹦蹦車新車啟程延至20日

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
羅東林管處今年新設2組新式蹦蹦車，原定6月13日新車啟程，順延至20日。圖／羅東林管處提供
羅東林管處今年新設2組新式蹦蹦車，原定6月13日新車啟程，順延至20日。圖／羅東林管處提供

宜蘭太平山國家森林遊樂區日前因連日降雨，區內道路宜專一線1.5公里處6月12日上午上邊坡坍塌，12日到15日連續閉園4天，羅東林管處搶修後，道路恢復單線通行，明天上午6時重新開園，惟區內道路仍有2處實施交通管制，原訂於13日開始的蹦蹦車新車啟程也順延到20日。

太平山遊樂區12日上午7時20分許，宜專一線1.5K上邊坡坍塌，坍方面積約3500平方公尺，因雨勢未停且坡面不斷落石，當日170名遊客留宿山莊內，隔日上午羅東林管處搶通道路，11時15分許遊客全數撤離；由於本周還有滯留鋒面，園區繼續休園。

羅東林管處表示，目前宜專一線1.5K已恢復單線通行，因此明日上午6時重新開園。除宜專一線1.5K單線雙向通行，21K到23K路段也在實施上邊坡整治工程，平日每30分鐘放行10分鐘（整點與半點放行），7月21日後採單線雙向分邊放行，預估9月27日後才會完全恢復。

原訂於6月13日上午9時開始的蹦蹦車新車啟程也順延到20日上午10時，首班車10時半啟程。蹦蹦車過去是山地運木材軌道列車，民國80年轉型為載客小火車，行駛於太平山莊與茂興之間，長約3公里，由於逐漸老舊，林管處3年前重新設計打造，推出2組新式列車。

太平山森林遊樂區內仍有2處道路管制，宜專一線1.5K、21到23K。圖／羅東林管處提供
太平山森林遊樂區內仍有2處道路管制，宜專一線1.5K、21到23K。圖／羅東林管處提供
太平山森林遊樂區日前因與道路坍方，休園4天，明天上午6時重新開園。圖／羅東林管處提供
太平山森林遊樂區日前因與道路坍方，休園4天，明天上午6時重新開園。圖／羅東林管處提供

羅東 太平山

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