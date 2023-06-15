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政府補助進口冷凍豬肉價格「每日一跌」豬農敢怒不敢言

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
養豬業者抱怨國產毛豬價格「每日一跌」，養豬的玉米價格卻是節節上升，甚至「一天漲一元」。記者周宗禎／翻攝
養豬業者抱怨國產毛豬價格「每日一跌」，養豬的玉米價格卻是節節上升，甚至「一天漲一元」。記者周宗禎／翻攝

端午節前夕傳統市場豬肉價格依舊每台斤逼近200元，毛豬拍賣價格卻跌破90元且「每日一跌」，養豬業者雖然苦不堪言卻都敢怒不敢言。張姓業者說，去年他天真地在座談會上「抱怨政府」，沒幾天就被「查水表」。林姓肉商說，政府只是「圖利美豬進口商，價格明顯下跌代表進口數量龐大，那到底多到哪裡去了？」

政府掌控的中央畜產會最近以「穩定我國豬肉供應」為由，補助進口冷凍豬肉的業者，壓低本產豬肉價格。最近一周來多數地區毛豬拍賣價格由平均90多元跌到88以下甚至低到85元。養豬業者說，這個價格對於中小型業者來說「已經是嚴重虧本了，政府卻拿來炫耀說豬肉市場已經穩定，根本是在騙人」。

養豬業者認為豬肉拍賣價格被低品質的冷凍進口豬肉壓低，「只好康到美豬進口商」、尤其是那種含有萊克多巴胺的「超低價美豬」，質疑政府是在圖利美國特定地區的養豬業者，難保沒有政治動機。

楊姓養豬業者說，他們從小養大出場的台灣豬，因政府開放大量冷凍美豬進口拍賣價格「一天跌一次」；然後玉米價格不斷上揚，散裝玉米報價上周竟然「一天漲一元」，他們中小型場都快撐不下去了，台灣傳統市場的豬肉價格卻是依舊居高不下，「這樣的補貼進口到底對誰有好處？」

中央畜產會公告「維穩我國豬肉供應及建立國內豬肉儲備量獎勵辦法」，近期豬肉總量未能足量供應消費需求，為確保我國糧食安全及建立國內豬肉儲備機制，獎勵銷售進口豬肉及使用進口豬肉加工相關業者，預計到中秋節前有至少高達5萬公噸進口豬肉，每公斤補助6元。

養豬業者抱怨國產毛豬價格「每日一跌」，傳統市場豬肉價格依舊居高不下。記者周宗禎／攝影
養豬業者抱怨國產毛豬價格「每日一跌」，傳統市場豬肉價格依舊居高不下。記者周宗禎／攝影

豬肉 美豬 傳統市場

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