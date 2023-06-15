政府補助進口冷凍豬肉價格「每日一跌」豬農敢怒不敢言

端午節前夕傳統市場豬肉價格依舊每台斤逼近200元，毛豬拍賣價格卻跌破90元且「每日一跌」，養豬業者雖然苦不堪言卻都敢怒不敢言。張姓業者說，去年他天真地在座談會上「抱怨政府」，沒幾天就被「查水表」。林姓肉商說，政府只是「圖利美豬進口商，價格明顯下跌代表進口數量龐大，那到底多到哪裡去了？」

政府掌控的中央畜產會最近以「穩定我國豬肉供應」為由，補助進口冷凍豬肉的業者，壓低本產豬肉價格。最近一周來多數地區毛豬拍賣價格由平均90多元跌到88以下甚至低到85元。養豬業者說，這個價格對於中小型業者來說「已經是嚴重虧本了，政府卻拿來炫耀說豬肉市場已經穩定，根本是在騙人」。

養豬業者認為豬肉拍賣價格被低品質的冷凍進口豬肉壓低，「只好康到美豬進口商」、尤其是那種含有萊克多巴胺的「超低價美豬」，質疑政府是在圖利美國特定地區的養豬業者，難保沒有政治動機。

楊姓養豬業者說，他們從小養大出場的台灣豬，因政府開放大量冷凍美豬進口拍賣價格「一天跌一次」；然後玉米價格不斷上揚，散裝玉米報價上周竟然「一天漲一元」，他們中小型場都快撐不下去了，台灣傳統市場的豬肉價格卻是依舊居高不下，「這樣的補貼進口到底對誰有好處？」