抗焦慮藥混入他藥5萬錠已售出 食藥署啟動回收61萬錠

食藥署今公布藥品回收警訊，抗焦慮藥「克胺寧錠25毫克（鹽酸亥多西任）ARAX TABLETS 25MG (HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE)」被通報有藥品不良品，案內批號藥品有混藥情形，故啟動回收。食藥署副署長陳惠芳表示，初步調查為藥品包裝時，產線未確實清潔，導致前款包裝的藥品混入其中，目前已售出5萬顆，限期7月6日前完成回收。

「克胺寧錠25毫克（鹽酸亥多西任）ARAX TABLETS 25MG (HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE)」藥品主成分為 HYDROXYZINE HCL，主要用於焦慮狀態、嘔吐、過敏疾患。

陳惠芳表示，該藥品在醫院使用時，醫事人員發現鋁箔包裝內，原本該有的10錠克胺寧錠，當中卡入一顆更小體積的藥錠，因此進行藥品不良通報；經過食藥署調查，發現是在製程的包裝環節出問題，包裝時運行的軌道凹槽中，卡入一顆前批包裝的藥品，後續清潔作業也沒做確實，導致後面包裝的克胺寧錠時混入。

陳惠芳說明，克胺寧錠110年健保年用量為149萬顆，市占率17%，同成分、同劑型藥品仍有另外一張藥證；啟動回收批號「1090021」一批，61萬8000顆，實際售出5萬餘顆；應於112 年7月6日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施，食藥署也將該藥廠列入日後GMP重點稽查單位。