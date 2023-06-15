婦人罹水腦症迷路被當失智 手術引流脊髓液狀況改善

1名婦人發生迷路、叫不出名字等症狀，原以為是失智症，前往醫院檢查發現是脊髓液過多造成的水腦症，經手術引流後改善；醫師指出，水腦症好發在長者，常因失智老化被忽略。

衛福部立彰化醫院今天發布新聞指出，1名64歲周姓婦人近半年來發生出門沒鎖、買菜迷路及叫不出親友名字等症狀，由於周婦丈夫已是失智症患者，家人以為婦人也罹患失智症。

周婦因跌倒前往彰化醫院檢查，才發現婦人發生迷路、記不住名字等症狀是水腦症所導致；彰化醫院脊椎神經外科主任賴肇康指出，周婦腦部經手術引流，代謝掉過多脊髓液後，失智、尿失禁及步履不穩情況改善很多，也能回到原本的生活模式。

賴肇康說，他們幫周婦進行腦室腹腔分流手術，在腦室植入細小柔軟導管後，經由皮下將過多的腦脊髓液引流入腹腔，再由人體自然吸收，解決腦脊髓液過多的情況。

賴肇康指出，腦脊髓液具有緩衝保護和代謝循環等功能，產生和被吸收的量相等，一旦過多不平衡，會造成腦室緩慢擴大，壓迫腦室周圍組織，引發失智、步態不穩及尿失禁等現象，好發在60歲以上長者，常被家人當作正常老化或失智而忽略。

賴肇康說，多數水腦症病人找不出病因，少數可追溯病因的有腦部受傷、腦出血、腦中風、腦血管疾病及腫瘤或感染等，呼籲民眾建立良好的生活作息，避免腦部過早退化，同時控制3高、少菸酒、適度運動，避免水腦症找上門來。