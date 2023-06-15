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流感病例持續高於前周 桃園衛生局：公費藥劑供應至6月30日

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府衛生局強調流感最近一周的確診比率依然高於前一周。記者鄭國樑／攝影
桃園市政府衛生局強調流感最近一周的確診比率依然高於前一周。記者鄭國樑／攝影

桃園衛生局今天上午表示，疾病管制署監測資料，桃園市近1個月（5月14日至6月10日）通報流感併發重症6例，門急診類流感上最近1周（6月4日至6月10日）就診6895人次，仍高於前周6687人次，增加3.11%，顯示目前流感病毒持續於社區活動。隨著口罩政策鬆綁，導致傳染機會增加，預期流感疫情將持續，提醒民眾落實個人衛生習慣。

衛生局表示，自111年流感季10至112年6月10日，桃園市累計病例為25例，個案症狀多為肌肉痠痛、發燒、呼吸急促及胸悶，甚至有意識不清等情況，民眾務必加強呼吸道感染防治措施，落實勤洗手、戴口罩、配合體溫量測、咳嗽禮節及保持社交距離等相關防疫措施。

若出現發燒、咳嗽等類流感症狀，或出現呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等流感重症狀徵兆，應儘速就醫；尤其未打流感疫苗者、65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等，分都是流感高危險群，應特別留意自身健康狀況，一旦染病應儘速就醫，以掌握治療契機。

衛生局提醒，疾病管制署再延長擴大公費流感抗病毒藥劑（公費藥劑）日期至6月30日，「有類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病者」都符合對象，也提醒醫師診治時應留意是否有符合公費藥劑用藥條件，以把握用藥時機。

類流感 衛生局 桃園

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