快訊

海釣船捕獲巨鯊嗨翻！下秒「海怪級黑影殺手」竄出一口吞下 船長當場嚇傻

餵藥又爆新案例？ 汐止幼幼班家長稱小孩驗出微量安眠藥

林宏文專欄／制裁中國大陸 不等於美國應該重返半導體製造

軍隊性騷擾黑數多 民團籲落實輔導機制

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民團與立委15日召開記者會，呼籲國防部落實性案件輔導機制、暢通申訴管道。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
民團與立委15日召開記者會，呼籲國防部落實性案件輔導機制、暢通申訴管道。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「軍方不要因為怕形象不好，就不處理軍人性騷擾，應該落實犯案後的輔導機制！」白絲帶關懷協會15日召開記者會，執行長黃葳威表示，軍隊自1999年至今有63件性案件遭起訴，軍隊應落實輔導機制，並增加第三方調查。民眾黨立委邱臣遠說，軍方各單位統計結果落差大，應更積極處理。

落實輔導機制

白絲帶關懷協會執行長黃葳威表示，軍隊自1999年至今有63件性案件遭起訴，以最近空軍夏姓中士案件為例，該中士在5月15日性猥褻女大生，女大生因正逢期末考，所以等到6月才報案，但軍方回應卻說該軍人已在26日退伍，視同平民，然後過幾天又改口說已經開除該中士，軍方的處理流程充滿疑點。

黃葳威說，軍方處理性案件有「性騷擾處理及性侵害預防實施規定（下稱規定）」，規定中第19條第5項要求，對犯案者要落實事後輔導機制，但她們發現軍方常常因擔心案件外洩影響軍隊觀感，因此不願積極處理軍人的性騷擾案，她呼籲軍隊應該落實性平教育、誠實處理、並落實既有機制，並加入第三方調查機構。

性騷擾通報有落差

民眾黨立委邱臣遠說，根據立法院預算中心評估，近5年國防部性騷擾申訴案共306件，110年案件高達99件創下新高，但國防部的主計局卻統計110年有157件，為何會出現這樣的落差？他認為背後還有很多黑數，呼籲軍方要更積極偵辦性騷擾相關案件，才有助改善形象。

民進黨立委陳培瑜也說，軍隊的性平教育也很重要，建議國防部要從中正預校階段就加強軍事教育體系的性平教育，還有軍校生的性平教育與輔導機制。她指出，長期目標希望軍方設立第三方調查機制，短期則希望修改「規定」中「性騷擾申訴調查會」的外聘委員人數達2分之1的比例。

黃葳威歎說，軍人要協助處理風災等事情非常辛苦，很多人也因為從軍有了新的學習機會，但國防部也應該積極強化性平教育、暢通申訴管道，否則日後軍人還有相關案件傳出，只會讓各界對軍隊的觀感更不好。

【更多精采內容，詳見

性騷擾 軍人 國防部

延伸閱讀

性騷風波全台燒 當心一句「在嗎？」恐是性騷序曲

朱學恒告發自己玩哪招？法學博士議員警告「當心玩火自焚」

傅崐萁遭指控性騷 李桐豪發聲：我看到董成瑜把他推開

許傑輝涉性騷風暴擴大 「婆婆2」暫停「火寮一哥」戲份

相關新聞

TPASS都會通1200月票今預售 北市500份紀念卡只送不賣

中央推出跨縣市的通勤定期票TPASS，於今天開賣，7月1日正式啟用。為推廣「基北北桃都會通1200定期票」，台北市長蔣萬...

梅雨滯留鋒今明籠罩全台 雨彈炸中南部、明午後換北部

中央氣象局持續針對台南市、高雄市、屏東縣發布大雨特報。氣象局預報員劉沛滕指出，今天和明天受到滯留鋒面逐漸往北移影響，及西...

胃藥竟發霉且成分低於規格 食藥署啟動回收2568瓶

食藥署今公布藥品回收警訊，胃藥「消化保胃散」遭民眾投訴有「發霉情形」。食藥署副署長陳惠芳表示，該藥品經查後，其一主成分規...

台鐵貨物列車故障 台東瀧溪大武間路線行車中斷1.5小時

台鐵表示，今天上午7時15分台東瀧溪-大武間，第7802次貨物列車因機車故障無動力，由後續列車救援，於上午8時42分推入...

志明牛肉麵擰抹布水員工在哪？網曝：他是小開 總店女兒顧

北投知名牛肉麵「志明牛肉麵」石牌分店日前遭爆料，抹布水擰進煮麵鍋惹議，業者原本表示該分店會暫停營業擇期重新開張，不過有民眾發現店裡相關設備均已清空，業者也證實石牌分店目前已退租，所有員工皆已離職。

影／珍貴畫面！高雄大崗山一線天驚見小紫斑蝶大爆發

紫斑蝶通常每年冬天至隔年3、4月聚於高雄茂林山區越冬，之後往北飛行，但近日有民眾在高雄大崗山往「一線天」的小徑發現大量小...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦