軍隊性騷擾黑數多 民團籲落實輔導機制

「軍方不要因為怕形象不好，就不處理軍人性騷擾，應該落實犯案後的輔導機制！」白絲帶關懷協會15日召開記者會，執行長黃葳威表示，軍隊自1999年至今有63件性案件遭起訴，軍隊應落實輔導機制，並增加第三方調查。民眾黨立委邱臣遠說，軍方各單位統計結果落差大，應更積極處理。

落實輔導機制

白絲帶關懷協會執行長黃葳威表示，軍隊自1999年至今有63件性案件遭起訴，以最近空軍夏姓中士案件為例，該中士在5月15日性猥褻女大生，女大生因正逢期末考，所以等到6月才報案，但軍方回應卻說該軍人已在26日退伍，視同平民，然後過幾天又改口說已經開除該中士，軍方的處理流程充滿疑點。

黃葳威說，軍方處理性案件有「性騷擾處理及性侵害預防實施規定（下稱規定）」，規定中第19條第5項要求，對犯案者要落實事後輔導機制，但她們發現軍方常常因擔心案件外洩影響軍隊觀感，因此不願積極處理軍人的性騷擾案，她呼籲軍隊應該落實性平教育、誠實處理、並落實既有機制，並加入第三方調查機構。

性騷擾通報有落差

民眾黨立委邱臣遠說，根據立法院預算中心評估，近5年國防部性騷擾申訴案共306件，110年案件高達99件創下新高，但國防部的主計局卻統計110年有157件，為何會出現這樣的落差？他認為背後還有很多黑數，呼籲軍方要更積極偵辦性騷擾相關案件，才有助改善形象。

民進黨立委陳培瑜也說，軍隊的性平教育也很重要，建議國防部要從中正預校階段就加強軍事教育體系的性平教育，還有軍校生的性平教育與輔導機制。她指出，長期目標希望軍方設立第三方調查機制，短期則希望修改「規定」中「性騷擾申訴調查會」的外聘委員人數達2分之1的比例。

黃葳威歎說，軍人要協助處理風災等事情非常辛苦，很多人也因為從軍有了新的學習機會，但國防部也應該積極強化性平教育、暢通申訴管道，否則日後軍人還有相關案件傳出，只會讓各界對軍隊的觀感更不好。

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