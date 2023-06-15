300隻大型犬難送養 新北祭出3千元保險補助

新北市8間動物之家收容約2千隻犬貓，其中超過35公斤、2年以上的大型犬有3百隻以上，但因大型犬難以被民眾收養，新北市祭出3千元保險補助，盼提高大型犬送養機率。

新北市板橋動物之家自農曆春節後陸續有高山犬被通報入所，高山犬因由大丹犬混種而成，體型比一般大型犬還來的高大，個性友善只要居家空間足夠適合與人相伴，目前新北市動物之家收容超過兩年的35公斤以上大型犬超過3百隻，足見大型犬較難被一般民眾認養。

自今年5月開始，新北市動保處與農委會合作推出認養寵物送保險專案，民眾認養只要符合35公斤以上大型犬、收容2年以上犬隻等資格，可獲首年寵物保險費每隻新臺幣3千元補助，提高大型犬被收養機率。

新北市動保處表示，認養大型犬需有較大居住空間，食量及活動力也大於一般犬類，認養人需評估自身條件是否可負擔，在家人同意下認養大型犬，才能讓大型犬獲得良好的生活環境。