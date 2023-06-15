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梅雨滯留鋒今明籠罩全台 雨彈炸中南部、明午後換北部

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
今天和明天受到滯留鋒面逐漸往北移影響，及西南風增強的關係，全台灣各地降雨明顯，各地都有局部大雨的情形，尤其中南部地區容易有局部豪雨狀況，明天北部地區降雨也會比較增強。圖／氣象局提供
今天和明天受到滯留鋒面逐漸往北移影響，及西南風增強的關係，全台灣各地降雨明顯，各地都有局部大雨的情形，尤其中南部地區容易有局部豪雨狀況，明天北部地區降雨也會比較增強。圖／氣象局提供

中央氣象局持續針對台南市、高雄市、屏東縣發布大雨特報。氣象局預報員劉沛滕指出，今天和明天受到滯留鋒面逐漸往北移影響，及西南風增強的關係，全台灣各地降雨明顯，各地都有局部大雨的情形，尤其中南部地區容易有局部豪雨狀況，明天北部地區降雨也會比較增強。

他說，周六鋒面來到北部海面，降雨還是比較持續，周日之後還是有西南風帶來的水氣，中南部降雨還是要特別留意。

劉沛滕表示，現在鋒面還是有比較明顯的對流雲系發展，鋒面在台灣比較偏南部和南側海面上，今天逐漸往北移動，各地天氣由南往北不穩定。北部有局部降雨，南部降雨今天會愈來愈明顯。整體比較強對流的部分會逐漸北移，因此這兩天都要留意明顯降雨情況。

今天最主要在中南部地區有強降雨狀況，而且有局部豪雨情形。劉沛滕表示，其他地區也可能有局部大雨發生。今天晚上降雨比較全面，中南部地區比較明顯。明天要特別注意，除了中南部地區比較明顯，中午過後北部地區也有可能來到局部豪雨狀況。因此明天天氣更為不穩定。

劉沛滕說，到了明晚鋒面更為北移，周日鋒面會到台灣北部海面。周六降雨主要來自鋒面前面西南風的影響，導致中南部持續有短暫陣雨和雷雨發生，其他地區降雨會稍微減緩。周日之後整體受到西南風影響，所以中南部地區可能還是會有比較明顯降雨。

劉沛滕說，下周一水氣稍稍減少一些，中南部有局部降雨；北部、東半部地區降雨以午後為主，可能會出現高溫狀況。

氣溫部分，劉沛滕說，這兩天各地降雨比較明顯，高溫不會超過30度。不過到了周六之後，北部因為降雨減少，西南風帶來的水氣主要集中在中南部，北部溫度開始偏高，下周一可能出現34、35度高溫。花東周六開始可能會有局部焚風現象。

氣溫部分，這兩天各地降雨比較明顯，高溫不會超過30度。不過到了周六之後，北部因為降雨減少，西南風帶來的水氣主要集中在中南部，北部溫度開始偏高，下周一可能出現34、35度高溫。花東周六開始可能會有局部焚風現象。圖／氣象局提供
氣溫部分，這兩天各地降雨比較明顯，高溫不會超過30度。不過到了周六之後，北部因為降雨減少，西南風帶來的水氣主要集中在中南部，北部溫度開始偏高，下周一可能出現34、35度高溫。花東周六開始可能會有局部焚風現象。圖／氣象局提供

高溫 豪雨 氣象局

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