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25歲以下的年輕人會打掃嗎？網掀世代開戰：30歲也好不到哪去

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友上網抱怨1998年後出生的年輕人「拿掃把、不拿畚箕，拿拖把、不拿水桶，只會拿手機出來玩而已。」此為示意圖，圖片來源：Ingimage
一名網友上網抱怨1998年後出生的年輕人「拿掃把、不拿畚箕，拿拖把、不拿水桶，只會拿手機出來玩而已。」此為示意圖，圖片來源：Ingimage

一名網友在臉書社團「爆怨公社」上PO文問道：「有人可以告訴我，1998年之後出生的小朋友，他們到底會不會打掃？」稱現在年約25歲以下的台灣年輕人「基本的常識都不知道」，「拿掃把、不拿畚箕，拿拖把、不拿水桶，只會拿手機出來玩而已。」

該文一出引來各個世代不同的網友提出自己的看法。網友認為，1998年以後出生的年輕人「可能真的太好命」、「沒餓過肚子」、「不可否認，很多東西真的一代不如一代」、「他們的上一代是吃過上一輩施加的壓力，把補償自己的心態放到下一代，反而養出一堆寶，當然還是有眼色好，懂做人的」、「可能因所處的環境有某些共同特質」。

網友表示，會不會打掃應該是家教問題，不是年紀問題。「很多基本常識都是要靠家裡教，家人若只叫他讀書，什麼都幫他準備好，就學習不到。」還有人表示，現代是掃地機器人當道的時代，一機就搞定了，何必真的拿起掃把掃地？「時代進步，工具也要更新。」

該文還意外讓網友討論起年輕世代還不會什麼的話題。有人表示，曾經遇過一位1990年出生的不會開瓦斯爐，「十年前的事…我還教了他兩次」、「然後連煎蛋都不會，我非常確定，不要問我為什麼知道，太可怕了！」，還有人遇過年輕人不會用ATM提領百元鈔的，有人因此說「30歲其實也沒好到那裡去。」

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