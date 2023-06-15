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從預防醫學到臨終關懷 馬偕尖石秀巒衛生室撐偏鄉醫療

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
為方便部落民眾，醫護到部落空地進行個案追蹤。圖／馬偕紀念醫院提供
為方便部落民眾，醫護到部落空地進行個案追蹤。圖／馬偕紀念醫院提供

陳先生幾年前罹患食道癌末期，去年又確診新冠肺炎，兩度進出加護病房及插管治療，再加上病情反覆，經醫師評估並與家屬討論後，決定撤除管路完成陳先生心願、送他返家，最後在尖石鄉秀巒衛生室醫護的陪伴下，讓病人落葉歸根。家醫科醫師花大鈞說，在偏遠山區進行居家臨終能做的就是讓他好好走。

馬偕醫院自2001年承接健保署尖石鄉醫療給付效益提升計畫（尖石IDS計畫），20年來在秀巒衛生室長期派駐1名醫師及3名護理師。不同於以往短期巡迴醫療可對於偏遠山區防治急性傳染性疾病產生顯著小過，但現在偏鄉民眾飽受慢性病所苦，因此個案管理、追蹤是衛生室重要的工作。

秀巒衛生室護理師李紫寧表示，當地民眾遇到醫療問題，往往會先打電話到衛生室諮詢應該如何處理。而陳先生回家後精神不錯，但已撤除鼻胃管無法進食又呼吸喘，因此家屬致電說明狀況詢問後，李紫寧與花大鈞就帶上醫療包前往陳先生住處。

經過衛生室經評估後侵入性治療效益不大，且會提高出血風險，因此給予氧氣幫助呼吸，並由醫師安撫家人情緒、說明病況及臨終可能情，給予心理建設；護理師則引導家屬給予陳先生一點梅乾沾沾味道以及沾糖水的海棉棒吸吮濕潤口腔。當晚陳先生在兒子趕回家中後，在所有至親好友的圍繞中離世。

李紫寧說，安寧緩和麻醉管制藥品需經過有安寧專科訓練的醫師才能開立，重症末期病人在返家臨終前，經由會診安寧緩和專科醫師評估後開立適當藥物提供帶回，藥物不足時衛生室會安排轉介評估，因此衛生室並沒有相關常備藥物，在陪伴病人最後一段路上，許多情況都得「隨機應變」。家醫科醫師花大鈞也說，偏遠山區上能做的就是幫助讓他好好走。

此外，衛生室希望能將「疾病治療」往前推進到「預防醫學」。以近來部落居民最易發生的關節退化、椎間盤突出等問題，衛生室除安排課程或隨機教導正確姿勢與居家簡易復健方式外，也期待能有復健科常駐、提供農機具改善補助或改善、強化部落農業職業醫學需求等。

秀巒衛生室役針對沒有行動能力的長者造冊，提供居家訪視與居家看診，並與當地長照單位或社會課、教會緊密連結，遇有緊急或特殊情況，協助轉介，以最堅實的馬偕醫療體系為後盾，提供居民無差別醫療的權利與照顧品質。

醫師 護理師

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