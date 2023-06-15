高鐵回數票7/1至9/30「搭好搭滿」 最高贈55折優惠券

台灣高鐵表示，推出回數票限時優惠活動，凡購買、續購回數票且同時登錄TGo會員帳號，在7月1日至9月30日將可搭乘次數使用完畢者（不限購票日期），即獲贈不限區間的標準車廂對號座電子優惠券一張，最高贈送55折電子優惠券。

台灣高鐵表示，贈送方式依旅客購買回數票的總票價，金額越高、優惠越高，總票價未滿2200元贈送75折券；介於2200至5000元，贈送65折券；超過5000元則可獲得最高優惠55折券。

台灣高鐵指出，提醒購買回數票旅客，本優惠需事先加入高鐵TGo會員，並於購票時同步登錄個人會員帳號，每位會員每月累計最多贈送3張電子優惠券；凡搭乘完畢，並符合優惠資格者，將於次月15日將優惠券歸戶到旅客購票時登錄會員帳號，當天即可馬上使用。

台灣高鐵舉例，旅客購買30天、10次的台北-台中回數票，總票價為5535元，如於7月25日搭完第10次，8月15日即可獲贈55折電子優惠券，當日即可透過TGo會員網站或「台灣高鐵」App的TGo會員兌換專區，以55折優惠換購不限區間、不限車次之標準車廂對號座車票乙張，適用搭乘日至11月30日，車票不限本人使用，惟疏運期間恕不適用。

台灣高鐵說明，回數票均採記名制，限持卡者本人使用，依照旅客搭乘需求的不同頻率，提供二種優惠方式，分別為優惠效期30天內搭乘10次，票價為自由座82折，以及優惠效期60天內搭乘8次，票價為自由座的92折。二種回數票均可於優惠期限內，搭乘任一班次自由座車廂。