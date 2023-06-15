快訊

啦啦隊女神也受辱！短今遭許傑輝摸胸得逞：妳胸部好像豆腐

整理包／1張圖看懂3大生活圈通勤月票 8大QA一次查

畢冊被消失？家有亞斯伯格症孩子 如何幫助他們找到天賦與舞台

南高屏大雨特報！ 賈新興分析端午連假天氣 各地雨區曝

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
滯留鋒面北移及西南風增強，易有短延時強降雨，今天南部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。本報資料照片
滯留鋒面北移及西南風增強，易有短延時強降雨，今天南部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。本報資料照片

梅雨滯留鋒面影響台灣。中央氣象局發布台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島大雨特報，滯留鋒面北移及西南風增強，易有短延時強降雨，今天南部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，近期天氣有3個重點，周六起受西南風影響，下周一起台中以北轉悶熱，下周四端午節台中以南清晨起易有局部短暫雨。

他說，明天受鋒面影響，台中以南有陣雨或雷雨，西半部有較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫雨。周六至下周五受西南風影響，台中以南清晨起易有局部短暫雨，其他地區午後有零星短暫陣雨，下周六午後西半部有局部短暫陣雨。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。

明天受鋒面影響，台中以南有陣雨或雷雨，西半部有較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫雨。周六至下周五受西南風影響，台中以南清晨起易有局部短暫雨，其他地區午後有零星短暫陣雨，下周六午後西半部有局部短暫陣雨。圖／取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」
明天受鋒面影響，台中以南有陣雨或雷雨，西半部有較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫雨。周六至下周五受西南風影響，台中以南清晨起易有局部短暫雨，其他地區午後有零星短暫陣雨，下周六午後西半部有局部短暫陣雨。圖／取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」
梅雨滯留鋒面影響台灣。圖／氣象局提供
梅雨滯留鋒面影響台灣。圖／氣象局提供

屏東縣 氣象局

延伸閱讀

要留意！賈新興曝下雨最劇烈「時間點」 18日起受西南風影響

賈新興：聖嬰現象萌芽中 冬季有逾7成機率

梅雨滯留鋒要來了！ 賈新興：創最晚記錄

賈新興：熱帶低壓成3號颱機率高 估向朝琉球群島東南方海域移動

相關新聞

台鐵貨物列車故障 台東瀧溪大武間路線行車中斷1.5小時

台鐵表示，今天上午7時15分台東瀧溪-大武間，第7802次貨物列車因機車故障無動力，由後續列車救援，於上午8時42分推入...

整理包／1張圖看懂3大生活圈通勤月票 8大QA一次查

「TPASS行政院通勤月票」3大生活圈7月1日正式啟用。今天起開放境內捷運站、輕軌站、客運場站、部分縣市公所加值及購票，...

志明牛肉麵擰抹布水員工在哪？網曝：他是小開 總店女兒顧

北投知名牛肉麵「志明牛肉麵」石牌分店日前遭爆料，抹布水擰進煮麵鍋惹議，業者原本表示該分店會暫停營業擇期重新開張，不過有民眾發現店裡相關設備均已清空，業者也證實石牌分店目前已退租，所有員工皆已離職。

影／珍貴畫面！高雄大崗山一線天驚見小紫斑蝶大爆發

紫斑蝶通常每年冬天至隔年3、4月聚於高雄茂林山區越冬，之後往北飛行，但近日有民眾在高雄大崗山往「一線天」的小徑發現大量小...

破除謠言 氣象局：台灣不可能發生規模12地震

台灣地震頻仍，網路各種相關謠言危言聳聽。台灣有可能發生規模12的地震嗎？「報地震 - 中央氣象局」臉書粉專表示，以台灣本...

上午7時58分花蓮縣近海規模4.7地震 最大震度3級

中央氣象局發布小區域地震報告，今天上午7時58分，在花蓮縣政府南方48.1公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模4.7地震，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦