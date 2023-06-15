南高屏大雨特報！ 賈新興分析端午連假天氣 各地雨區曝

梅雨滯留鋒面影響台灣。中央氣象局發布台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島大雨特報，滯留鋒面北移及西南風增強，易有短延時強降雨，今天南部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，近期天氣有3個重點，周六起受西南風影響，下周一起台中以北轉悶熱，下周四端午節台中以南清晨起易有局部短暫雨。