南高屏大雨特報！ 賈新興分析端午連假天氣 各地雨區曝
梅雨滯留鋒面影響台灣。中央氣象局發布台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島大雨特報，滯留鋒面北移及西南風增強，易有短延時強降雨，今天南部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，近期天氣有3個重點，周六起受西南風影響，下周一起台中以北轉悶熱，下周四端午節台中以南清晨起易有局部短暫雨。
他說，明天受鋒面影響，台中以南有陣雨或雷雨，西半部有較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫雨。周六至下周五受西南風影響，台中以南清晨起易有局部短暫雨，其他地區午後有零星短暫陣雨，下周六午後西半部有局部短暫陣雨。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。
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