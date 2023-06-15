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租屋惡夢／高齡身障難租房 專家：親見房東較有機會

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
長期關注弱勢租屋市場的崔媽媽基金會建議，身障朋友與高齡長輩要租屋，建議關懷的社工、親友等能陪同看房，從中讓房東了解租屋者的現況，較能降低相關疑慮。圖／本報資料照片
長期關注弱勢租屋市場的崔媽媽基金會建議，身障朋友與高齡長輩要租屋，建議關懷的社工、親友等能陪同看房，從中讓房東了解租屋者的現況，較能降低相關疑慮。圖／本報資料照片

新竹一名身障民眾「紫英」（化名），幾年前突然跌倒，脊髓損傷，只能坐輪椅行動，並長期住在護理機構，如今想回歸社區，從3月起在新竹、桃園找了百間租房，慘遭拒絕。對此，長期關注弱勢租屋市場的崔媽媽基金會建議，身障朋友與高齡長輩要租屋，建議關懷的社工、親友等能陪同看房，親自到場看房，從中讓房東了解租屋者的現況，較能降低相關疑慮。

近年政府推動包租代管，輔助青年、經濟弱勢落實居住正義，然而「紫英」坦言，他與相關屋管聯繫，幾乎沒有下文，還打給縣市政府詢問，也沒有提供租屋的資源服務，如今他每個月領勞保失能給付僅1萬初，經濟吃緊，他搖頭說「身障者在社區上有一定困難，最實際的就是無法追垃圾車。」

崔媽媽基金會表示，台灣的租屋市場若不在六都，例如南投、屏東的就業與就學人口少，就面臨租屋數量有限，更不要說包租代管。此外，即便是一樓的透天，也會受限於樓梯施作在裡面，而不是外面的公共梯，通常一樓若出租，二、三樓房東自住，房東每天要從身障朋友家進出，可能也會不方便。

崔媽媽基金會的社工服務過很多身障者與高齡長輩，基金會直言，房東的確很怕長輩在屋內過世，以往社工會陪伴長輩租房，盡量會帶長輩到場，讓房東了解長輩的身體狀況，且機構社工一路陪伴與處理，當租屋的長輩身體不適，急需就醫，房東都可以聯繫社工協助查看和就醫。

此外，也會採固定訪視，讓房東安心。但也曾遇過長輩在租屋處過世，社工就協助身後處理，並將房子整理後才返還，這些都在租屋時，預先跟房東洽談，減低房東的疑慮。去年起，崔媽媽基金會更發起「二房東計畫」，由機構負責把房子租下來，房東就不用擔心這些問題。

崔媽媽基金會建議身障朋友要租屋時，可以透過社工、親友陪同租屋，坐輪椅到現場去看環境，至少讓房東了解「狀況沒那麼糟」，會增加租屋的機會。曾有白髮蒼蒼的長輩，行動力不錯，但房東一看見「白髮」就拒租，後來染髮後，看起年有精神，即使有些年紀，最後仍有房東願意出租。

房東 長輩 身障者

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