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獨／租屋惡夢！新竹身障者找百間房屢被拒 嘆：很可悲

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
身障民眾「紫英」（化名）從今年3月在新竹、桃園兩地找了近百間房，屢屢遭拒絕，讓他無奈「在新竹不只買房難，連租房都難。」圖／本報資料照片
身障民眾「紫英」（化名）從今年3月在新竹、桃園兩地找了近百間房，屢屢遭拒絕，讓他無奈「在新竹不只買房難，連租房都難。」圖／本報資料照片

「我只是想回歸社區，讓人生下半場還有價值！」新竹一名高學經歷的身障民眾「紫英」（化名），幾年前意外跌倒、脊髓損傷，只能坐輪椅行動，這兩年他努力復健，終於能使用助行器短暫走幾步路，讓他萌生再回到社會的想法，未料，從今年3月在新竹、桃園兩地找了近百間房，屢屢遭拒絕，讓他無奈「在新竹不只買房難，連租房都難。」

還在與租屋市場搏鬥的「紫英」，擁有碩士高學歷，也曾在國外工作好幾年，未料，人生的意外突然來到，壓垮了他的人生。在接受專訪之前，他剛被房東拒絕看房，他急忙詢問原因，房東不滿「如果你死在裡面，誰知道？」讓他嘗盡人情冷暖。

「紫英」有品管相關執照，長期指導與協助輔導單位，每年都得受訓，意外受傷後正巧疫情剛開始，他在護理機構內，透過網路上課，疫情後，但按規外出上課，然而機構內規定嚴格外出，無法到外面上課、僅能復健，讓他很憂心「如果我沒有從這出去，未來年紀越來越大，恐怕連找工作都有困難。」

他原本計畫3月要回到社區，然而重度殘障且坐輪椅的身分，連看房的機會都沒有，也有房東坦言，老房子就是有階梯，硬體不適合身障者。他說服對方，願意多花錢做斜坡，房東則怕地板被破壞。

也有房東直言「要報稅、遷戶籍」，甚至身障者有租屋補助等需求，一率都拒租。這讓他相當沮喪，因為透天二樓以上的房子，他都上不去，導致租屋市場條件有限，有些電梯大樓前仍有幾階台階，他也上不去。

日前他看準在竹縣、桃園等一帶找房，希望能離傳統產業近，與過往的工作有所相關，有助於找到工作，但「紫英」委屈說：「但我連第一步都踏不出去，每天都在網路上找，電梯大樓、公寓、透天都找過一輪，連全國知名的包租代管都去問，對方僅回有案件會推薦，真的找不到。」

「紫英」透露，他雖然有孩子，但孩子已成家，長期在外租屋，沒錢養他，讓他也開不了口，當時考慮到台灣面臨高齡化社會，老人家若跌倒可能也得坐輪椅，成為短期的身障者，他積極復健，抱持著有天可行走，自己也可做家事煮飯，更有機會在外租屋，但沒想到一連碰壁三個月，面臨到硬體難題、房東心態不願等，體會到租屋歧視的心酸與焦慮，他心灰意冷搖頭說，「原本是社會菁英，身障後要租屋，卻變成連房東都厭煩的邊緣人，甚至是社會低層，很可悲！」

「紫英」看著機構內臥床的病人，他想著自己還年輕，在機構內無自由，越來越無價值感，盼望有天能回歸社區、融入社會，但身障者在租屋市場的污名標籤，讓「紫英」至今踏不出人生的下一步路。

身障者 房東

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