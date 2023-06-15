李秉穎駁「防疫失敗」提醒沒打疫苗者：小心XBB大魔王

寶島聯播網《新聞放鞭炮》節目主持人周玉蔻今上午專訪衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)召集人李秉穎，兩人討論防疫成敗如何評價、未來疫情趨勢與因應。李秉穎表示，不能說有藥物也有疫苗的傳染病很多，但都不可能百分百沒有死亡，新冠大流行期的死因排名與其他國家相當，防疫成敗不能看死因排名，要看死亡率與其他國家比較，這一點台灣是幾十個國家中倒數幾名的低，防疫當然很成功，但沒打疫苗者要小心「XBB大魔王」。

媒體報導台大公衛教授詹長權說，新冠肺炎有疫苗、有藥物，是不該死的疾病。李秉穎表示，細菌感染也有抗生素可用，仍然可能會因為敗血症而就不回來，難道細菌感染死掉的都要算做有疏失嗎？醫學上不能這樣講。肺炎鏈球菌就是造成最多死亡的細菌，50、60年前藥界研發出抗生素，大家都以為有藥物就可以安心，疫苗研發就停止，結果30、40年後又發現不行，抗藥性層出不窮，疫苗又變成明星，大家搶著打。

衛福部公布去年十大死因，新冠肺炎進入第三，超額死亡2萬多人中，新冠占6成，疫情下間接死亡也有8千多人，有媒體報導陽明交大公衛研究所兼任教授邱淑媞評論這是「防疫失敗」。李秉穎表示，防疫成敗不是看死因排名，應該要看死亡發生率，台灣在幾十個國家當中排名是倒數，怎麼可以說是防疫失敗？那歐美國家很多疫情都不像台灣控制的這麼好，死亡更高，豈不是防疫更失敗？

媒體報導詹長權推估6月新冠死亡人數可能會逼近千人，李秉穎說，他不願意過度預測，因為變數很多。但可確定主要危險族群是老人家、潛在疾病、沒有打過疫苗的，如果好好打過疫苗也確診過的人，不用太害怕。沒打過疫苗的人不可以心存僥倖，「只要繼續活在地球上，總有一天會碰到」，碰到的時間不曉得是幾年後，但是就會有很大機會得到重症。

現在XBB變異株盛行，李秉穎表示，新冠病毒已經突變到希臘字母都不夠用了，對於沒有打過疫苗的人來說，XBB就是大魔王。從以前流感疫苗流行情況來看，有些變異株可能連續七八年造成很大的傷亡，可見人體要適應大的病毒突變，沒有那麼快。

今年下半年還要不要繼續打疫苗？李秉穎表示，大部分國家都停留在次世代疫苗，打三次就結束，沒有繼續打下去。未來要不要繼續打，取決於疫情未來發展、死亡重症率是否增加，也要注意新的疫苗會不會出來。指揮中心解散後，傳染病和相關疫苗接種，已經回歸疾管署在負責召集專家開會討論。