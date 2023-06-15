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一手就能掌握 迷你小西瓜國際食品展上超吸睛

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
農友種苗公司研發成功的Miniball迷你小西瓜，一顆就像壘球般大小，皮薄肉多又清甜。圖／高市農業局提供
農友種苗公司研發成功的Miniball迷你小西瓜，一顆就像壘球般大小，皮薄肉多又清甜。圖／高市農業局提供

西瓜大又甜的刻板印象可能要改觀了，農友種苗公司研發成功的Miniball迷你小西瓜，一顆像壘球般大小，皮薄肉多又清甜，一手就能掌握，近日在南港展覽 館「2023年台北國際食品展」亮相，吸引國內外買家目光，引發熱議。

現代家庭人口少，像西瓜這類大分量的水果，一顆往往吃上好幾天，農友種苗公司育成的Miniball迷你小西瓜則完全顛覆，高市農業局表示，這種西瓜只有手掌大小，皮薄肉多，口感爽脆，不僅多汁清甜且低卡、無負擔，現在只有在高端超市販售。

除了迷你小西瓜讓人眼睛為之一亮，這次高雄參展的農產品科技感十足，像「一鳴生技農園」以芒果、鳳梨、美濃瓜、火龍果、蓮霧、黃檸檬、桑椹、木瓜等8種高雄特色果品製成的「凍乾水果粉」，以零下40度的冷凍乾燥技術保住果品的營養及滋味，烘焙業及分子料理廚師十分青睞。

「斯布特芽田」則採智慧農業栽種出知名火鍋品牌指定選用，可以現採現吃的「活芽碗豆苗」，新鮮爽口。農業局指出，「斯布特芽田」以環控設施監測與控制溫度、濕度、氣體濃度，透過數據分析改善生產流程及環境因子，控制豌豆苗色澤、長度，同時克服易發霉的技術門檻，成功打入國際餐飲集團供應鏈。

至於新生活生乳運銷合作社出品的羊奶都經過ＣＡＳ、小羊標章雙驗證。繼去年與超市推出卡娜赫拉的小動物聯名版獲廣大迴響後，今年再推出「Hello Kitty與幾米月亮忘記了」聯名版鮮羊乳，預計7月在超市上架。

農友種苗公司研發成功的Miniball迷你小西瓜，一顆就像壘球般大小，皮薄肉多又清甜。圖／高市農業局提供
農友種苗公司研發成功的Miniball迷你小西瓜，一顆就像壘球般大小，皮薄肉多又清甜。圖／高市農業局提供
「斯布特芽田」以環控設施監測與控制溫度、濕度、氣體濃度，控制豌豆苗色澤、長度，同時克服易發霉的技術門檻，成功打入國際餐飲集團供應鏈。圖／高市農業局提供
「斯布特芽田」以環控設施監測與控制溫度、濕度、氣體濃度，控制豌豆苗色澤、長度，同時克服易發霉的技術門檻，成功打入國際餐飲集團供應鏈。圖／高市農業局提供

西瓜 生技 門檻

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