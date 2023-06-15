快訊

畢冊被消失？家有亞斯伯格症孩子 如何幫助他們找到天賦與舞台

志明牛肉麵擰抹布水員工在哪？網曝：他是小開 總店女兒顧

蘋果三星互鬥「旗艦手機最貴」！圖解4大品牌手機價格變化 果粉笑了、「它」凍漲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

破除謠言 氣象局：台灣不可能發生規模12地震

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
要產生規模12的地震，約要200兆公尺的錯移量「已經超過一整個地球了」，所以台灣不可能發生規模12的地震。圖／取自「報地震 - 中央氣象局」臉書粉專
要產生規模12的地震，約要200兆公尺的錯移量「已經超過一整個地球了」，所以台灣不可能發生規模12的地震。圖／取自「報地震 - 中央氣象局」臉書粉專

台灣地震頻仍，網路各種相關謠言危言聳聽。台灣有可能發生規模12的地震嗎？「報地震 - 中央氣象局」臉書粉專表示，以台灣本島上最長的車籠埔斷層為例，當時的斷層面積約為2000平方公里，根據地震矩規模的定義，如果要產生規模12的地震，約要200兆公尺的錯移量，「已經超過一整個地球了」，所以答案是不可能。

是否曾在網路看過「台灣有特殊的能量通過，未來一周內要小心發生規模10級以上的地震」等假消息？氣象局說，這句話很明顯就有兩個科學上的錯誤，第一，在台灣，規模沒有單位，所以並不會說「規模XX級」。第二，以台灣的地質構造來說，不太可能發生規模8以上的地震。

氣象局說，撇除核爆、隕石撞擊等特別原因產生的地震，大部分的地震由斷層錯動而產生的，也就是說，如果能得知斷層的資訊，就能知道那場地震的能量有多少。

氣象局說，從歷史地震會發現，當今天斷層的面積愈大、滑移量愈多時，對應到的地震規模就會愈大。這就是地震矩最簡單的概念，用公式表示就是：地震矩＝斷層物質的剛性係數Ｘ斷層滑移量Ｘ斷層面積。

「地震矩還是有上限的」。氣象局說，看似只要有無限長的斷層或是無限多的滑移量，就能有無限大的規模，實際在地球上，斷層面積、能產生的滑移都是有限的。以斷層面積來看，即使有很寬的斷層，往下的深度還是會被地球的物理性質限制；隨著深度愈深，溫度也會愈高，當岩層變成像是黏土般，外力一推就變形，沒辦法累積能量、產生地震，因此斷層面積很難無限的向下擴大。

地震 氣象局

延伸閱讀

上午7時58分花蓮縣近海規模4.7地震 最大震度3級

氣象局高溫資訊更詳細 推鄉鎮市區燈號

受地震影響！台南虎頭埤附近民房倒塌壓垮汽機車 70多戶安全堪虞

地震過後 高雄船長發現這種百米深海魚出來逛大街

相關新聞

影／珍貴畫面！高雄大崗山一線天驚見小紫斑蝶大爆發

紫斑蝶通常每年冬天至隔年3、4月聚於高雄茂林山區越冬，之後往北飛行，但近日有民眾在高雄大崗山往「一線天」的小徑發現大量小...

上午7時58分花蓮縣近海規模4.7地震 最大震度3級

中央氣象局發布小區域地震報告，今天上午7時58分，在花蓮縣政府南方48.1公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模4.7地震，...

梅雨滯留鋒由南往北通過台灣上空 今明兩天雨勢最大

梅雨滯留鋒面影響台灣，中央氣象局針對台南、高雄、屏東發布大雨特報。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，隨著太平洋高壓逐漸向西...

整理包／1張圖看懂3大生活圈通勤月票 7大QA一次查

「TPASS行政院通勤月票」3大生活圈7月1日正式啟用。今天起開放境內捷運站、輕軌站、客運場站、部分縣市公所加值及購票，...

志明牛肉麵擰抹布水員工在哪？網曝：他是小開 總店女兒顧

北投知名牛肉麵「志明牛肉麵」石牌分店日前遭爆料，抹布水擰進煮麵鍋惹議，業者原本表示該分店會暫停營業擇期重新開張，不過有民眾發現店裡相關設備均已清空，業者也證實石牌分店目前已退租，所有員工皆已離職。

破除謠言 氣象局：台灣不可能發生規模12地震

台灣地震頻仍，網路各種相關謠言危言聳聽。台灣有可能發生規模12的地震嗎？「報地震 - 中央氣象局」臉書粉專表示，以台灣本...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦