破除謠言 氣象局：台灣不可能發生規模12地震

台灣地震頻仍，網路各種相關謠言危言聳聽。台灣有可能發生規模12的地震嗎？「報地震 - 中央氣象局」臉書粉專表示，以台灣本島上最長的車籠埔斷層為例，當時的斷層面積約為2000平方公里，根據地震矩規模的定義，如果要產生規模12的地震，約要200兆公尺的錯移量，「已經超過一整個地球了」，所以答案是不可能。

是否曾在網路看過「台灣有特殊的能量通過，未來一周內要小心發生規模10級以上的地震」等假消息？氣象局說，這句話很明顯就有兩個科學上的錯誤，第一，在台灣，規模沒有單位，所以並不會說「規模XX級」。第二，以台灣的地質構造來說，不太可能發生規模8以上的地震。

氣象局說，撇除核爆、隕石撞擊等特別原因產生的地震，大部分的地震由斷層錯動而產生的，也就是說，如果能得知斷層的資訊，就能知道那場地震的能量有多少。

氣象局說，從歷史地震會發現，當今天斷層的面積愈大、滑移量愈多時，對應到的地震規模就會愈大。這就是地震矩最簡單的概念，用公式表示就是：地震矩＝斷層物質的剛性係數Ｘ斷層滑移量Ｘ斷層面積。

「地震矩還是有上限的」。氣象局說，看似只要有無限長的斷層或是無限多的滑移量，就能有無限大的規模，實際在地球上，斷層面積、能產生的滑移都是有限的。以斷層面積來看，即使有很寬的斷層，往下的深度還是會被地球的物理性質限制；隨著深度愈深，溫度也會愈高，當岩層變成像是黏土般，外力一推就變形，沒辦法累積能量、產生地震，因此斷層面積很難無限的向下擴大。