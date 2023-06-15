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南高屏大雨特報 吳德榮：今起3天梅雨鋒降雨最旺盛 慎防致災

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南高屏大雨特報 吳德榮：今起3天梅雨鋒降雨最旺盛 慎防致災

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
今天凌晨3時許，高雄林園雷達站已在台灣海峽南部，觀測到線狀回波（左圖）。閃電監測資料（右圖）顯示，伴隨密集閃電。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
今天凌晨3時許，高雄林園雷達站已在台灣海峽南部，觀測到線狀回波（左圖）。閃電監測資料（右圖）顯示，伴隨密集閃電。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布台南市、高雄市、屏東縣大雨特報，今天南部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今晨高雄林園雷達站已在台灣海峽南部，觀測到線狀回波，伴隨密集閃電，此即為颮線，如果通過時沒減弱，會伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨，甚至小範圍冰雹等劇烈天氣。

他說，今天起至周六滯留鋒北返經台灣上空，搭配西南季風，為此波梅雨鋒降雨最旺盛的期間，各地皆應慎防劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨及大量降雨，逢大潮、沿海低漥地區防淹水。今天北部22至29度，中部23至32度，南部24至33度，東部23至32度。

吳德榮表示，周日、下周一滯留鋒北移至北部海面，台灣受西南季風影響，迎風面中南部不穩定，有局部陣雨或雷雨，白天發展較強，仍有小範圍劇烈天氣及局部豪雨發生的機率，應持續注意；背風面北部、東半部相對穩定，炎熱如夏，午後山區有局部短暫陣雨的機率。

吳德榮說，下周二至端午連假前三天（20至24日）太平洋高壓仍偏弱，西南季風雖漸減弱，迎風面中南部仍不穩定，有局部陣雨或雷雨，午後發展較強；背風面北部、東半部相對穩定，炎熱如夏、午後偶有局部短暫雷陣雨的機率。

至於端午連假最後一天（25日）及之後的天氣，吳德榮說，已超過模式模擬的極限，過度臆測、也是枉然，無需言之過早。

今天起至周六滯留鋒北返經台灣上空，搭配西南季風，為此波梅雨鋒降雨最旺盛的期間，各地皆應慎防劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨及大量降雨。本報資料照片
今天起至周六滯留鋒北返經台灣上空，搭配西南季風，為此波梅雨鋒降雨最旺盛的期間，各地皆應慎防劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨及大量降雨。本報資料照片

吳德榮

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