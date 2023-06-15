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回響／兒童機車座椅、安全帽將納管

聯合報／ 記者周湘芸邱宜君／台北報導
為了降低兒童交通事故死傷，交通部決議於三個月內下修兒童安全帽國家標準尺寸規格，今年底前針對機車兒童座椅訂定檢測標準及配套規範。記者林伯東／攝影
為了降低兒童交通事故死傷，交通部決議於三個月內下修兒童安全帽國家標準尺寸規格，今年底前針對機車兒童座椅訂定檢測標準及配套規範。記者林伯東／攝影

本報日前獨家揭露，零到十二歲兒童運輸事故死傷人數在十五年內上升兩成，兒童用機車座椅及安全帽無法可管，引發關注。交通部長王國材昨邀集財團法人車輛安全審驗中等相關單位研議，決議將於三個月內下修兒童安全帽國家標準尺寸規格，過去未納管的機車兒童座椅則於今年底前訂定檢測標準及配套規範。

兒福聯盟發言人李宏文提醒，研商應跨部會，並結合中央、地方、雇主多方發揮創意，若只靠單一部會研議，只會是頭痛醫頭的破碎政策，恐難收效。

交通部表示，針對兒童安全帽尺寸，三個月內邀集衛福部、標檢局、相關醫學專業協會及兒福團體研商下修規格尺寸，後續再請標檢局納入標準。

至於未納管的機車兒童座椅，交通部也說，短時間內將先要求製造及販賣商不得在產品名稱使用「安全」字眼，並要求消保處加強宣導，預計今年底前會同財團法人車輛安全審驗中心、車測中心、國內相關機車製造廠及兒童座椅製造業者訂出妥適檢測標準及配套規範。至於罰則是否納入道交條例，則待標準出爐後再討論。

李宏文表示，新法規誕生前，政府仍可依照消費者相關法規積極把關，不能放任有疑慮的產品持續以安全二字來誤導消費者。另也可以依照家庭財力、子女人數、子女年紀的不同，設計不同的補貼方案，如育兒家庭乘車券等，若雇主提供育兒家庭友善交通的措施或補貼，政府也可給予雇主扣除稅額等優惠，不但造福家庭，也能為社會興利。

交通部長 安全帽

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