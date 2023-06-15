三總「低溫療法」 救回嚴重腦損傷患者

一名59歲男性工人，在工地自3米高處墜落，造成顱內出血、氣胸、左側股骨髕骨粉碎性骨折，出現創傷性腦出血合併一側瞳孔放大，經三軍總醫院醫療團隊搶救，使用「低溫療法」目標體溫控制（TTM），7天後病人逐漸恢復意識，目前已轉至一般病房，意識清楚，肌力大幅改善，能夠說話對談。

三軍總醫院神經外科部主任洪東源表示，顱內高壓屬嚴重腦疾病，腦內壓力超過正常範圍，會對腦部組織造成嚴重腫脹脫疝損傷，甚至成為植物人或死亡。以往傳統治療方法，對這類患者治療效果有限，低溫療法出現改變了此一狀況。

洪東源指出，低溫療法的基本原理，是透過降低患者的體溫，減少腦部組織的代謝率，降低氧需求，可有效地減輕炎症反應和腦水腫，減少顱內高壓併發腦萎縮的程度，並減輕神經細胞的損傷程度，且可以根據每位患者的狀況進行個體化的治療，以確保治療目標盡量達到不發燒。

洪東源說，經臨床實證，曾心跳停止後經急救回復自發循環的患者，運用低溫療法具安全性、可行性，醫療團隊透過密切監測患者體溫和身體狀況，確保低溫療法能順利進行，並減少副作用。不過，使用低溫療法時，因體溫低時免疫力較差，纖毛運動較不佳，病人容易出現肺炎，必須注意。

患者昨透過影片傳達對家人的愛與關懷，他親口說出「老婆我愛妳」、「女兒我愛妳們」、「爸爸愛我們家人」。女兒看完影片感動地說，爸爸自4月底至今，1個半月的時間，終於可以說話了。

洪東源表示，低溫療法治療不同患者天數有些許差異，像心跳停止後經急救回復自發循環患者，執行低溫療法通常為期3天，而難治型顱內高壓患者要7天至14天，才能讓腦消腫回復腦中線。

目前三總以低溫療法治療18位患者，其中2位自發性腦出血患者不幸過世，16位創傷性腦損傷患者治療中，當中有13位醒來，有3位尚未甦醒。低溫療法自費需6萬元，健保署今年7月起將給付於難治型顱內高壓患者治療。