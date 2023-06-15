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三總「低溫療法」 救回嚴重腦損傷患者

聯合報／ 記者許政榆／台北報導
三軍總醫院神經外科部主任洪東源介紹低溫療法成功應用於難治型顱內高壓患者案例。記者許政榆／攝影
三軍總醫院神經外科部主任洪東源介紹低溫療法成功應用於難治型顱內高壓患者案例。記者許政榆／攝影

一名59歲男性工人，在工地自3米高處墜落，造成顱內出血、氣胸、左側股骨髕骨粉碎性骨折，出現創傷性腦出血合併一側瞳孔放大，經三軍總醫院醫療團隊搶救，使用「低溫療法」目標體溫控制（TTM），7天後病人逐漸恢復意識，目前已轉至一般病房，意識清楚，肌力大幅改善，能夠說話對談。

三軍總醫院神經外科部主任洪東源表示，顱內高壓屬嚴重腦疾病，腦內壓力超過正常範圍，會對腦部組織造成嚴重腫脹脫疝損傷，甚至成為植物人或死亡。以往傳統治療方法，對這類患者治療效果有限，低溫療法出現改變了此一狀況。

洪東源指出，低溫療法的基本原理，是透過降低患者的體溫，減少腦部組織的代謝率，降低氧需求，可有效地減輕炎症反應和腦水腫，減少顱內高壓併發腦萎縮的程度，並減輕神經細胞的損傷程度，且可以根據每位患者的狀況進行個體化的治療，以確保治療目標盡量達到不發燒。

洪東源說，經臨床實證，曾心跳停止後經急救回復自發循環的患者，運用低溫療法具安全性、可行性，醫療團隊透過密切監測患者體溫和身體狀況，確保低溫療法能順利進行，並減少副作用。不過，使用低溫療法時，因體溫低時免疫力較差，纖毛運動較不佳，病人容易出現肺炎，必須注意。

患者昨透過影片傳達對家人的愛與關懷，他親口說出「老婆我愛妳」、「女兒我愛妳們」、「爸爸愛我們家人」。女兒看完影片感動地說，爸爸自4月底至今，1個半月的時間，終於可以說話了。

洪東源表示，低溫療法治療不同患者天數有些許差異，像心跳停止後經急救回復自發循環患者，執行低溫療法通常為期3天，而難治型顱內高壓患者要7天至14天，才能讓腦消腫回復腦中線。

目前三總以低溫療法治療18位患者，其中2位自發性腦出血患者不幸過世，16位創傷性腦損傷患者治療中，當中有13位醒來，有3位尚未甦醒。低溫療法自費需6萬元，健保署今年7月起將給付於難治型顱內高壓患者治療。

患者 低溫 爸爸

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