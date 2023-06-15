健康你我他╱沒染疫不僥倖 全靠防疫三寶

COVID-19疫情已經三年多，我努力守住不被感染的防線，可說是安全過關，同事誇我是「天選之人」、運氣好喔！

後來七個好友為了彼此加油打氣，下注押金，只要沒確診過的人看誰撐最久，誰就是最後的贏家，能贏得獎勵金，而遊戲截止日是口罩解封的那天，到目前為止，有三人未中鏢，我是其中之一，這時覺得是我的免疫系統好。

當口罩令鬆綁時，並未見疫情退去反而持續蔓延，諸多同事已是二度確診，或是被流感感染，我只能繼續堅守防疫措施，別讓自己生病，這時醫師誇我說：「是你基因好。」

不管是「天選之人」、「免疫系統好」、「基因好」，對我來說都是口號，疫情未退去前絕不鬆懈。將中獎的機率降到最低，其實靠的是防疫三寶在支撐，分別是「外出口罩要戴好」、「接觸物品酒精消毒少不了」、「要脫口罩、吃東西洗手是必要」。

這些防疫作為，在疫情爆發後已慢慢養成，隨時保持良好的衛生習慣，除了是預防感染外，也是避免傳染給家人的有效方法。

此外，還要配合施打疫苗，從裡至外層層把關，心態的調整更不能忽視，一切以平常心相待與病毒共存，可以擔心，但不能過度恐慌，不管是COVID-19、流感、腸病毒，想必也能讓我安然全身而退。