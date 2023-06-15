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登革熱疫情擴大 台南增2本土病例

聯合報／ 記者修瑞瑩李文德／台南報導
台南仁德區昨天新增兩例登革熱本土病例，今起連4天設擴大採血站。圖／台南市衛生局提供
台南仁德區昨天新增兩例登革熱本土病例，今起連4天設擴大採血站。圖／台南市衛生局提供

台南登革熱疫情擴大，仁德區前天出現全台今年首例本土病例，南市衛生局擴大篩檢昨再確定鄰近的里新增兩個本土病例，立即加強清消，今起連4天在仁和里的社區設擴大採血站，市府登革熱防治中心主任蘇世斌呼籲，5月8日起該區有疑似登革熱症狀或曾出國民眾主動前往篩檢。

衛生局表示，12日仁德區成功里40多歲女性確診本土登革熱病例，南市府登革熱防治中心擴大採血送檢後，經疾病管制署檢驗發現增加70歲、76歲女性確診，基因型別與首例相同都屬第1型，同住者目前沒疑似症狀。

登革熱防治中心昨派員在仁德區成功里、仁和里擴大孳清計80戶，其中15陽性戶，並查獲24個陽性容器，已清除或投藥、也開出罰單，28處積水的天溝皆投藥；今還會做戶內外化學防治，同時動員鄰里掃蚊。

衛生局疫調發現病例近期都沒出國史，認為社區感染風險增加，將監控病例居住地附近50公尺住戶的健康，為找出隱藏病例，15日至18日上午8點半至11點半、以及下午2點到8點，在二空新城A區A3棟管理室設擴大採血站。

「很擔心居民！」仁和里長梁珍全說，勸導趕緊清除積水容器、到採檢站篩檢。

登革熱 衛生局 確診

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