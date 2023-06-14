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20多歲女性咳嗽不止竟是肝癌轉移 醫：三大症狀勿輕忽

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
肝臟無痛覺神經，常被稱作「沉默器官」，建議進行B、C型肝炎篩檢，以便早期診斷及治療。圖／123RF
肝臟無痛覺神經，常被稱作「沉默器官」，建議進行B、C型肝炎篩檢，以便早期診斷及治療。圖／123RF

依衛福部統計，國內每年新增肝癌患者約為1.1萬人，好發年齡高峰期多為50歲以上，但臨床上仍有20、30歲發病的年輕個案。台北榮總腫瘤醫學部主治醫師陳三奇說，臨床上曾收治一名20多歲女性，經確診肝癌治療後控制病情，日前出現咳嗽症狀，原以為是感冒，但一個月後症狀並未痊癒，檢查竟罹患肺癌，再進一步檢查確定為肝癌復發，癌細胞轉移到肺部，提醒若出現咳嗽不止、咳血、胸痛等症狀應速就醫。

陳三奇指出，該名20多歲女性，起初是覺得腹部悶痛就醫檢查，確診為肝癌，經治療後，病情獲得控制，但日前出現咳嗽症狀，同時又有腹部悶痛，而先檢查罹患肺癌，進一步確定為肝癌復發，此時肝癌復發時，腫瘤約已有10公分，肺部轉移也出現7、8顆小腫瘤，所幸經標靶及免疫治療，病情獲得控制。

陳三奇表示，肝臟無痛覺神經，常被稱作「沉默器官」，肝癌好發原因，其中約6成是B型肝炎、2成是C型肝炎，其他為酒精性肝炎、脂肪肝等因素所致，但如果體內已有病毒，再合併喝酒等行為，罹患肝癌風險將更為提高，而20至40歲發病個案，可能是出生時就遭到母親的垂直感染或基因所致，但此類個案於臨床上將為少見，肝癌如果以轉移至肺臟，可能出現咳嗽、咳血、胸痛等症狀。

陳三奇說，一般年輕族群對於肝癌往往較為輕忽，早期症狀也不明顯，若沒有定期檢查，很難早期發現，但若早期發現，可經手術、電燒等治療獲得痊癒。不過，當患者出現黃疸與急性腹痛，甚至整個肚子都已脹起來時，曾看過最大的肝癌腫瘤有20、30公分，占據腹部三分之一的空間，此時疾病多已進展至晚期。

陳三奇說，若要預防肝癌，目前衛福部國健署針對45歲至79歲民眾(原住民提早至40歲)，都可接受終身一次的B、C型肝炎篩檢服務，若發現帶有B肝或C肝病毒，進而長期追蹤及治療，且平時少喝酒、少吃油炸食物、多蔬果、多運動，避免肝癌上身。

目前對於晚期肝癌患者可使用化療與標靶藥物治療，但有些病人對這些治療反應不佳。陳三奇說，所幸，近年肝癌治療加入免疫療法，於臨床試驗中，經標靶藥物治療的肝癌病人，再合併免疫療法治療，約有五成患者可將存活期延長到近2年，或是免疫治療再加上免疫治療，與過去治療相比都有許多進步，此外，治療副作用較輕，患者能維持更好的生活品質。

肝癌 患者 B型肝炎

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