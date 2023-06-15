聽新聞
test
0:00 / 0:00

「皮蛇」疫苗 花蓮免費開打

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮縣府安排長輩施打帶狀皰疹疫苗，保護期可達10年。記者王思慧／攝影
花蓮縣府安排長輩施打帶狀皰疹疫苗，保護期可達10年。記者王思慧／攝影

俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹好發於50歲以上及免疫力低下的族群，花蓮縣府2021年起每年提供3000劑疫苗，供設籍花蓮50歲以上中低、低收入戶、55歲以上有慢性病的原住民及65歲以上有慢性疾病長者免費接種。

花蓮縣內65歲以上長者約6萬1467人，以65歲帶狀皰疹發生率11.5％來算，推估約7068人罹患帶狀疱疹，若加上長者本身有慢性疾病，得到帶狀皰疹機率更高。縣府昨宣布即日起開打至疫苗用罄，縣內13鄉鎮市衛生所皆可預約施打。

現場安排社區福利站長輩由醫師評估，捲起袖子接種，醫師呂賢權說，打完疫苗後不需揉，返家後多喝水、休息，施打疫苗保護期可達10年。

衛生局說，帶狀皰疹由水痘病毒引發，當病毒侵入體內，首次發病稱為水痘，康復後病毒潛伏於體內神經節，當身體抵抗力低下疲憊時，水痘病毒將再度復發，稱為「帶狀皰疹」。患者會神經痛，疼痛時間長達半年到數年之久，讓人身心俱疲，嚴重影響患者生活品質。

縣長徐榛蔚說，慢性疾病長者罹患的風險高，符合條件者可預約接種，如果接種需求高，縣府將爭取購買疫苗，增加長輩保護力。

衛生局提醒，施打對象為設籍於花蓮縣且從未接種過公費帶狀皰疹疫苗者，須50歲以上的中低、低收縣民，或65歲（原民55歲）以上具有慢性疾病長者才能接種。施打當天攜帶健保卡、身分證正本、身分證正反面影本及相關證明文件等。

帶狀皰疹 疫苗 衛生局

延伸閱讀

影／抹香鯨驚喜現身 統計花蓮外海發現率超過6％

花蓮派出所3年前送暖 「落湯雞」韓籍情侶盼10月再來台致謝

因應猴痘疫情 苗栗縣16日將首度設置醫院外接種站

花蓮採購3000劑帶狀皰疹疫苗 供長者免費施打

相關新聞

明起滯留鋒徘徊全台迎雨！西南風接力 陰雨至下周六

明天梅雨滯留鋒由南往北移，中南部、東南部為降雨熱區，到了周五至周六，擴展至全台有陣雨或雷雨，且易有短延時強降雨。周日至下...

台灣沿近海漁獲量30年內砍半 水試所培育3高經濟魚苗放流增量

台灣沿近海漁業資源近年來呈現下滑趨勢，農委會水產試驗所透過資源增裕計畫，由沿近海資源研究中心、東港生技研究中心及海水繁養...

睽違兩年 我國荔枝重新成功外銷紐西蘭

2021年6月，我國荔枝輸往紐西蘭被檢出東方果實蠅，之後紐西蘭暫停我國荔枝進口；經過兩年，農委會防檢局依據紐西蘭最新的檢...

別讓孩子涉險坐機車 兒盟籲：替代方案跨部會才做得到

日前本報獨家揭露，零到十二歲兒童運輸事故死傷人數在十五年內上升兩成，以機車事故占多數，但兒童用機車座椅及安全帽無法可管，...

露營區想合法 法規複雜業者多觀望

露營蔚為風潮，南投縣露營區全國最多，有逾400家，但合法的不到10家，儘管政府去年7月開始輔導合法化，南投預計今年有百家...

虎航班機機械異常 166人滯留日本成田機場

台灣虎航班機IT201原訂今天下午1時30分，從日本成田機場返台，因飛機氣象雷達異常，無法派飛。台灣虎航證實，機上共有1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦