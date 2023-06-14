非開放式禽舍者可投保 農委會開辦蛋中雞禽流感保險

國內外爆發高病原禽流感疫情，使家禽產業受到重大經濟損失，為降低禽流感疫病損失，及鼓勵業者投入禽類飼養，農委會開辦蛋中雞禽流感保險，只要符合畜牧場主要設施設置標準規定的非開放式禽舍者均可投保，農委會補助保費60%。

農委會農金局表示，對於符合圍網及相關防疫規定的蛋中雞禽場，投保蛋中雞禽流感保險，如因高病原性禽流感遭受撲殺造成損失，除可依動物傳染病防治條例規定，獲得飼養成本6成補償外，可再透過蛋中雞保單獲得2成理賠金填補損失，保障畜禽經營風險。

農金局說，除提供蛋中雞業者保障，保單依各禽場之禽舍型式、生物安全措施及管理能力等風險評級核算不同費率，禽場生物安全及防疫工作越完備，保費越低；本保單具有快速理賠優點，保戶只要取得防疫機關撲殺證明文件，保險公司即可於15日內核算理賠金額，賠償農民，減輕農民復養所需資金壓力。

農金局表示，農委會自106年起擴大推動農業保險，截至112年6月，已開發27種品項、43張保單。