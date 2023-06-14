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孩童事故死因「跌落」位居第二高 醫曝黃金觀察期

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部12日公布去年十大死因統計，0到14歲的兒童事故死亡原因中，「跌落」是第二名。圖／衛福部提供
衛福部12日公布去年十大死因統計，0到14歲的兒童事故死亡原因中，「跌落」是第二名。圖／衛福部提供

衛福部12日公布去年十大死因統計，0到14歲的兒童事故死亡原因中，「跌落」是第二名。新光醫院小兒科主治醫師林明益表示，孩童跌倒時，除須注意有無昏倒或意識喪失，也要注意孩童是否出現「不尋常的嗜睡現象」、「肢體不明原因抽動」、「手腳莫名無力」、「情緒躁動不安」等顱內壓上升的表現，依照國際建議，須觀察至少二周。

林明益也說，孩童頭部遭受撞擊後出現的顱內壓上升現象，不見得在當下就顯現，可能在撞擊過後一、二周後才浮現，若出現前文症狀，應盡速將孩子送到急診評估；參考美國急診處置方式，他建議家長、主要照顧者，在孩童頭部發生撞擊後的半個月內，都要多加留意，特別是事發的三至四天內，須多加觀察。

他表示，曾遇到患者在碰撞後六天症狀才逐漸明顯，可能是延遲性、緩慢出血導致顱內壓上升，症狀才較晚顯現；顱骨屬於封閉空間，經撞擊後腦部組織腫大或發生顱內出血，都會導致內部空間擁擠，造成顱內壓上升，萬一創傷情形嚴重，甚至會導致癲癇、抽搐等症狀；若是數月大、未滿一歲且顱骨上未閉合的嬰兒，一旦腦壓上升仍會導致「囟門」突出；針對幼小嬰孩，因腦組織仍在發育，加上頸部支撐力不足，有時並未真正撞擊、著地，受到搖晃時仍會讓大腦組織在顱骨內「撞來撞去」，造成傷害。

「跌倒造成的創傷太嚴重，直接或間接影響到腦幹、延腦等生命中樞，造成嬰兒死亡。」林明益說，即使孩童生命中樞未受直接撞擊，顱內壓上升會將大腦下壓、擠壓生命中樞，導致其功能喪失。

林明益指出，孩童危險判斷能力不如成人，主要照顧者要時刻注意孩童身邊容易滑倒、絆倒的危險，透過瑣碎細節預防任何可能發生危險的機會。

嬰兒 衛福部

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