1200通勤月票將上路 蔡適應：未來爭取4大超商開放儲值

北北桃基1200通勤月票7月1日即將上路，明天開放預購，立委蔡適應今天在街頭掛看板提醒通勤族開賣日期，表示他去年提出的首都通1200通勤月票方案，在經過蔡英文總統、行政院長陳建仁的大力促成，未來未來他會爭取四大超商開放儲值，以及其他票卡加入通勤月票方案。

蔡適應今天在孝二路上國道前，掛上看板「1200基北北桃通勤月票，適應政見為您實現」，提醒民眾明天開放預購，7月1日正式上路。

蔡適應表示，今年的暑假即將迎來台灣交通史上最大的改革，北中南三大生活圈同步推出通勤月票，他去年提出的首都通1200通勤月票方案，在經過蔡總統、行政院長陳建仁的大力促成後，即將正式上路。

蔡適應說，市民朋友可以透過購買TPASS悠遊卡，或者是儲值記名的悠遊卡來開通1200通勤月票，並且能基北北桃生活圈中使用於台鐵、國道客運、市公車、捷運、輕軌、租用Youbike等，不限次數、每月只要1200元。

蔡適應提到，基隆市是基北北桃四個城市中唯一不是直轄市的縣市政府，他推動交通平權的落實，就是希望基隆市民可以和雙北市民、桃園市民享有相同的運具價格，減少私人運具的使用，鼓勵大眾多搭乘公共運輸。

他說，在推動的過程中，他開過許多協調會，整合票卡系統和增加更多的儲值站點等，目前7月1日起基隆的基隆車站、三坑車站、八堵車站、七堵車站、百福車站，還有國光客運基隆站都能儲值悠遊卡開通，未來他會爭取四大超商來開放儲值，以及其他票卡加入通勤月票方案。