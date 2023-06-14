打造綠色友善機場 桃機與駐站廠商簽署合作減碳意向書

因應氣候變遷衝擊及「2050淨零排放」目標，桃園機場公司今天(14日)下午舉行「共同合作減碳意向書簽署暨循環經濟座談會」，攜手機場夥伴共85個單位，以實際行動展現減碳決心，為建立綠色友善機場環境共同努力。此次特別邀請資源循環台灣基金會董事長黃育徵，就「循環經濟」進行專題演講與交流。

由於機場屬於高耗能場域，為配合國際趨勢與中央政策方針，以「減碳」作為基礎開始做起，進而朝向「循環經濟」的目標邁進，黃育徵在專題演講中，介紹以「點、線、面」逐步思考擴大循環經濟的應用。此外，機場公司企業發展處針對「綠色機場暨園區整體永續發展願景規劃」議題，介紹永續發展中長期目標及其相應經營策略，及核心能力與資源的運用，以實現永續發展目標。

機場公司董事長楊偉甫表示，「淨零排放」是世界產業發展趨勢，是全球環境永續的共同目標，桃園國際機場作為台灣重要國際門面，長期致力於建構綠色友善機場環境，並積極響應國內及國際減碳需求，像是推動「空側作業車輛電動化」，全面汰換第一、二航廈空橋設備及橋氣橋電設施，年節電量191,330度與10,203公噸航空燃油，相當於減少100萬公噸碳排放量，等同82座大安森林公園年吸碳量之減碳成效。

在各位機場夥伴齊心持續努力下，桃機多項減碳措施執行成效顯著，並獲得國內外專業機構認證及國際獎項肯定，包含「ACI綠色機場認證」、「機場碳認證計畫（Airport Carbon Accreditation, ACA）等級三最佳化碳管理標章」，及「ISO 14001環境管理系統證書」、「ISO 14064溫室氣體盤查證書」、「ISO 46001水資源效率管理系統證書」與「ISO 50001 能源管理系統證書」等四重認證，顯見相關低碳管理作為受到國際肯定。

楊偉甫指出，桃園機場是個永續的機場，如何將循環經濟導入公司，有效的運用資源，讓其不斷重複使用或減少消耗，是機場所有夥伴未來共同要努力的方向。「循環經濟做得好，碳排就會減少；循環經濟做得好，地球就會更好」，未來機場公司會與機場夥伴持續合作精進，逐步落實「2050淨零排放」目標。

在今天的座談會中，桃園機場公司董事長楊偉甫和總經理范孝倫，與機場夥伴共計85個單位簽署「112年至115年桃園國際機場合作夥伴共同減碳計畫」意向書，並由13家代表廠商，包括中華航空、長榮航空、星宇航空、桃園航勤以及長榮航勤等，分別貼上減碳標章，象徵為建立綠色友善機場環境共同努力。