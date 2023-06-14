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明起滯留鋒徘徊全台迎雨！西南風接力 陰雨至下周六

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
明天梅雨滯留鋒往北移，中南部、東南部為降雨熱區，到了周五至周六，擴展至全台有陣雨或雷雨，且易有短延時強降雨。示意圖。圖／本報資料照片
明天梅雨滯留鋒往北移，中南部、東南部為降雨熱區，到了周五至周六，擴展至全台有陣雨或雷雨，且易有短延時強降雨。示意圖。圖／本報資料照片

明天梅雨滯留鋒由南往北移，中南部、東南部為降雨熱區，到了周五至周六，擴展至全台有陣雨或雷雨，且易有短延時強降雨。周日至下周六，鋒面遠離，但整周幾乎受西南風影響，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，各地午後也有局部短暫雷陣雨。

中央氣象局預報員陳伊秀表示，明天太平洋高壓勢力稍強，將琉球群島往西南邊到巴士海峽的滯留鋒，由南往北移，因此從明天到周六，天氣更不穩定。

她說，明天白天，中南部降雨更全面，其他地區也有降雨情況；從明晚到周六，鋒面通過台灣上空，各地全面降雨，要留意短延時強降雨、局部大雨及豪雨發生機率。

周日鋒面遠離，台灣環境場以西南風為主，降雨雖趨緩，但仍有水氣，迎風面的中南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區要留意午後雷陣雨。

陳伊秀說，受西南風環境影響，從周日起（18日）到下周六（24日），迎風面的中南部有降雨機率，其他地區多雲為主，午後若受熱力作用影響，就有午後雷陣雨。

周四至周六，因降雨關係，各地高溫27度至29度、低溫24度至25度。周日（18日）至下周六（24日），受西南風環境影響，各地白天高溫32度至33度，若有降雨溫度略降1、2度，低溫則在25度至26度。

降雨預測示意圖。圖／中央氣象局提供
降雨預測示意圖。圖／中央氣象局提供

低溫 高溫 氣象局

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