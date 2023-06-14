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睽違兩年 我國荔枝重新成功外銷紐西蘭

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
輸出荔枝。圖／防檢局提供
輸出荔枝。圖／防檢局提供

2021年6月，我國荔枝輸往紐西蘭被檢出東方果實蠅，之後紐西蘭暫停我國荔枝進口；經過兩年，農委會防檢局依據紐西蘭最新的檢疫條件，完成46.2°C蒸熱20分鐘及2°C冷藏42小時複合殺蟲處理後空運輸出，今(14)日抵達紐西蘭並通過病蟲害檢查程序順利通關，這批國產荔枝空運537公斤，防檢局預計會有10公噸荔枝陸續賣往紐西蘭。

我國的芒果與荔枝90年代就允許輸入紐西蘭，但台灣是東方果實蠅疫區，2021年6月6日，農委會主委陳吉仲在臉書宣布台灣荔枝首銷紐西蘭，首批336公斤輸紐荔枝在奧克蘭檢疫合格後放行，但沒過多久，2021年6月18日農委會防檢局就接獲紐西蘭政府通報，當時芒果荔枝同時抵達紐西蘭，荔枝鮮果發現有東方果實蠅幼蟲，而芒果已經通關，並沒有發現有果實蠅，因此防檢局立刻去函紐西蘭，要求恢復芒果外銷；但不論芒果或荔枝直到當年產季結束，都沒有恢復外銷紐西蘭。

2021年時的檢疫條件，紐西蘭同意荔枝檢疫條件為46.5度20分鐘蒸熱；芒果則是試驗爭取46.5度蒸熱30分鐘，兩批水果同時抵達紐西蘭，同時被禁止，後來芒果在2021年12月恢復外銷紐西蘭，荔枝則暫停兩年，直至今日符合紐西蘭最新的檢疫條件後才恢復。

防檢局植物檢疫組組長翁壹姿表示，2022年，紐西蘭恢復我國可用冷藏的方式外銷荔枝，但當時已經過了荔枝的產季，因此並沒有外銷，這次，是符合紐西蘭最新的檢疫條件，且條件與外銷日韓相同，業者在操作上，也會比較方便。

防檢局表示，7日與紐西蘭完成荔枝輸出計畫簽署，我國荔枝可依目前輸日、韓相同檢疫處理基準的蒸熱低溫複合殺蟲處理方式輸銷，較先前紐方同意的1.0°C以下溫度持續17天，或1.38°C以下溫度持續20天以上的冷藏檢疫處理方式，紐西蘭新增的處理基準，可有效縮短期程近15天。

防檢局表示，依據輸出計畫，輸紐荔枝生產者、檢疫處理場、輸出業者須接受教育訓練，落實登記及產品溯源管理，且每年應定期審核執行情形，並保留相關紀錄至少兩年。目前適逢荔枝產季，為利業者順利輸出，6月8日也舉辦相關參與者教育訓練，輔導業者符合紐西蘭檢疫規定。

防檢局檢疫人員執行輸紐荔枝臨場檢疫。圖／防檢局提供
防檢局檢疫人員執行輸紐荔枝臨場檢疫。圖／防檢局提供

紐西蘭 荔枝

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