追求卓越的安永集團前進國際食品展 多年堅持與精進被更多人看見

專注追求更新更好食品加工技術的「ANYO GROUP安永集團」6月14到17日參加在台北南港展覽館2館1樓的「2023年台北國際食品展」，展出連續6年獲得食品界奧斯卡獎金獎的明星商品「安永鱸魚精」、獲食品界米其林ITQI 評鑑為一星認證的「安永鱸魚精龜鹿御品」外，還有近年開發以健康營養為導向的多項食品，不容錯過。

國內加工食品界佼佼者的安永集團，擁有亞洲第一座大型細胞活存保鮮技術保管庫，生產線更獲得多項國際認證、被譽為「半導體級」，可以看出其品質嚴格把關的程度。

安永生技郭威伯董事長(左)與Marel亞太區銷售總監Mr.Julien Vidus參加MOU簽約儀式。 圖／安永生技 提供

與全球高端食品設備商簽約 為自動化注入動能

在今年食品展中，安永並將與位在冰島的全球食品高端加工設備製造商Marel（馬瑞奧），簽署策略合作夥伴意向書，未來雙方將針對鱸魚、石斑魚的加工設備與技術研發密切合作，為台灣水產加工產業自動化注入新動能。

安永集團是由「安永生活」、「安永生技」、「宜蘭安永樂活」三大事業體組成，在母公司崇越科技（5434）的技術基礎下，努力成為國內食品加工產業標桿。

近年不僅在食品加工技術上不斷精進，也著重環保、永續經營，開發出全新的金目鱸魚加工技術，將一整尾的魚、原本利用率只有41%，增加兩倍，利用率達到82%，幾乎整條魚都沒有被丟棄的部分，除了可以萃取鱸魚精，剩下的魚渣，還能做成鱸魚胜肽及寵物食品，其中鱸魚胜肽已證明可以幫助傷口癒合及血管新生。

安永鱸魚精連續六年獲得世界品質評鑑大賞金獎肯定。 圖／安永生技 提供

全魚利用技術拿下發明展大獎創紀錄

安永認為提高漁獲利用率，將有助於漁業的永續經營，投入大量人力物力進行新技術的開發，而這項新技術今年5月參加在日本東京舉辦的第37屆「創新天才國際發明展」，在上百件參賽中脫穎而出，拿到金牌獎，也是該發明展創立以來，首次有「全魚利用技術」參賽獲獎，成為名符其實的台灣之光。

安永集團的全魚利用分為兩步驟，透過安永分段精準加壓萃取技術(AY-FPP)，萃取安永鱸魚精（Santé Premium Silver Perch Essence），將鱸魚的營養精華轉換為較小分子的胜肽及胺基酸；主要成分為支鏈胺基酸(BCAAs, 724 mg/100 mL)，經動物實驗證實，有助於延緩運動後疲勞發生，已取得國家健康食品標章。

其次，分別透過安永胜肽產製技術(AY-EE)及安永寵物食品配方技術(AY-PFF)，處理魚渣。

安永延伸多元產品，獲銀髮友善獎與新味食潮獎雙重肯定

而近年安永集團在原有金獎鱸魚精的基礎上，延伸開發多元產品線，包含滋補養身的龜鹿漢方鱸魚精、適合全家品嚐的鱸魚精養生粥等。此外，也秉持著無添加理念，研發各種美味營養的復熱料理，為消費者省去準備食材與熬煮時間，在家也能輕鬆辦桌。

另外，剛推出的炊飯系列，「日式昆布鱸魚炊飯」、「芋香豚肉炊飯」和「塔香杏鮑菇藜麥飯」，精選在地食材、用心烹調，吃得到媽媽的好味道，健康、營養及美味兼具，品嚐過的消費者都會不斷回購。

今年安永集團以「安永鱸魚精(龜鹿御品)」、「鱸魚精養生粥」、「營養雞湯粥」、「龍虎斑獅子頭」、「奶油白醬龍虎斑菲力」等產品參加「銀髮友善食品」評選，全部獲得通過。

其中，「龍虎斑獅子頭」更是脫穎而出，獲頒特殊獎項「營養友善獎」；「鱸魚精養生粥」與「海洋鱻魚蘿蔔糕」入選「新味食潮獎」。

「安永鱸魚精（龜鹿御品）」科學食補結合金獎鱸魚精與龜鹿漢方，榮獲ITQI風味絕佳獎章。 圖／安永生技 提供

屢獲國際大獎肯定 台灣之光名符其實

安永連年屢獲國內外食品大獎肯定，可以看出企業的執著與用心。明星商品安永鱸魚精，獲得有食品界奧斯卡獎之稱的第62屆「世界品質評鑑大賞(Monde Selection)」金獎，這已是連續第6年獲獎。

「安永鱸魚精龜鹿御品」則是獲得有「食品界米其林」之稱的比利時國際風味評鑑所International Taste & Quality Institute（ITQI），頒給2023年度ITQI「風味絕佳獎章」一星認證。

而今年參加食品展的品項中，還有因應運動風潮，崇越科技旗下全越運動事業新創運動營養品牌Betery，針對不同類型的運動習慣和健身目標，召集營養師、食品專家與專業運動員，研究在各種運動情境中的營養需求，以科學技術研發一系列專業能量補給品。

其中，針對馬拉松、自行車、三鐵、越野跑、登山等耐力運動，研發出可隨身攜帶、增加續航力的「Betery耐力甜膠囊」；專為健身族、銀髮族研發的「Betery乳清蛋白」，於每日早餐或睡前、運動鍛鍊後飲用，可滋補強身、增強體力。

安永集團在全台自營10家的「安永鮮物」高品質健康超市，未來會以「店中店」型態與不同產業建立合作夥伴關係，增加不同年齡客層，也歡迎經銷商、加盟商加入，擴大品牌版圖，目前以屢獲國際金獎肯定的安永鱸魚精和安永鱸魚精(龜鹿御品)，與優質的中藥行合作，推動藥膳系列食品，共同創造雙贏。

❖《ANYO GROUP安永集團》2023台北國際食品展參展資訊：

◎展覽時間：2023年6月14日（四）至17日（六），10:00~18:00（最後一日至17:00）

◎展覽地點：台北南港展覽館2館1樓（台北市南港區經貿二路2號）

◎攤位編號：Q0614 （Q區入口）

◎展示產品：鱸魚精、滴雞精、冷凍調理、即時料理、養生藥膳、冷凍養殖魚排/切片（龍膽石斑、金目鱸、虱目魚等）

台北國際食品展為期4天，歡迎國內外相關業者及民眾參觀。現場展售各項商品，可至「安永鮮物」全台門市及官網選購www.anyongfresh.com。