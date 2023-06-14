快訊

南韓金浦航線傳因當地居民抗議暫取消 華航：按機關規範調整

不到1周就傳變數？上周才說「下半年回正軌」 華碩證實組織將調整

性侵擄殺馬國女大生…凶手死刑被撤銷 最高法院2大理由曝光

金浦航線傳因當地居民抗議暫取消 華航：按機關規範調整

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
首爾金浦航線取消，華航、台灣虎航僅表示，按當地主管機關規範調整班次，相關異動將協助旅客安排訂位，造成不便敬請見諒。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
首爾金浦航線取消，華航、台灣虎航僅表示，按當地主管機關規範調整班次，相關異動將協助旅客安排訂位，造成不便敬請見諒。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

華航台灣虎航及德威航空日前陸續宣布開航首爾金浦航線，今傳金浦機場附近當地居民不滿噪音，發起嚴重抗爭影響開航，以致班機喊卡；華航今起通知受影響旅客，該航線10月28日前取消。對此，華航、台灣虎航僅表示，按當地主管機關規範調整班次，相關異動將協助旅客安排訂位，造成不便敬請見諒。

看好國人赴韓觀光，航空公司陸續開闢首爾金浦航線，不過，據傳金浦機場附近當地居民不滿噪音，發起嚴重抗爭，影響航線開航。

華航表示，首爾航線提供松山、桃園、高雄往返總計每周24個航班，並依照當地主管機關規範滾動調整班次。相關異動將協助旅客安排訂位，造成不便敬請見諒。

台灣虎航表示，已積極申請高雄首爾仁川航線，屆時可將高雄金浦的旅客就近簽轉至高雄首爾仁川航線，每週預計往返4個航班，並依照當地主管機關規範滾動調整班次，造成旅客不便，敬請見諒。

航線 台灣虎航 華航

延伸閱讀

華航疫後大徵才百名客艙組員 大學畢、多益600分可報考

華航疫後首次大規模招考 睽違三年再度招募客艙組員

商旅快速復甦！華航疫後首次大規模招考超過百名客艙組員

華航疫後首次大規模招考客艙組員 6月15日開放報名

相關新聞

通勤月票明開賣 初期搭台鐵要走專用道不然會被多扣、花冤枉錢

北中南3大生活圈共11縣市公共通勤月票，明天開放購票加值，北北基桃1200元、中彰投苗999元（台中市民699元）、南高...

走一段歷史的路徑 古道上的神鵰俠侶

從大航海時代就被世界認識的島嶼——台灣，有著多元的族群背景，藏著豐厚的故事。上個世紀末延燒至本世紀的「台灣學」，鼓舞了許多台灣人對內去研究台灣。

小磁磚．大歷史 聽堀込憲二說「磚」情

近年來很夯「路上觀察學」，各式的走讀活動，把眼光放在庶民的日常所見，嘗試從街頭的吉光片羽，如一幅廣告、一塊招牌、建築一隅，說時代的風花雪月...

虎航班機機械異常 166人滯留日本成田機場

台灣虎航班機IT201原訂今天下午1時30分，從日本成田機場返台，因飛機氣象雷達異常，無法派飛。台灣虎航證實，機上共有1...

金浦航線傳因當地居民抗議暫取消 華航：按機關規範調整

華航、台灣虎航及德威航空日前陸續宣布開航首爾金浦航線，今傳金浦機場附近當地居民不滿噪音，發起嚴重抗爭影響開航，以致班機喊...

滯留鋒明起影響全台防雨 端午連假北部偏悶熱

氣象局今天表示，明天起滯留鋒北移及西南風增強，各地易有局部大雨或雷雨，可能要到17日下半天或18日鋒面遠離後才會緩和；端...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦