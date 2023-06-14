金浦航線傳因當地居民抗議暫取消 華航：按機關規範調整

華航、台灣虎航及德威航空日前陸續宣布開航首爾金浦航線，今傳金浦機場附近當地居民不滿噪音，發起嚴重抗爭影響開航，以致班機喊卡；華航今起通知受影響旅客，該航線10月28日前取消。對此，華航、台灣虎航僅表示，按當地主管機關規範調整班次，相關異動將協助旅客安排訂位，造成不便敬請見諒。

看好國人赴韓觀光，航空公司陸續開闢首爾金浦航線，不過，據傳金浦機場附近當地居民不滿噪音，發起嚴重抗爭，影響航線開航。

華航表示，首爾航線提供松山、桃園、高雄往返總計每周24個航班，並依照當地主管機關規範滾動調整班次。相關異動將協助旅客安排訂位，造成不便敬請見諒。

台灣虎航表示，已積極申請高雄首爾仁川航線，屆時可將高雄金浦的旅客就近簽轉至高雄首爾仁川航線，每週預計往返4個航班，並依照當地主管機關規範滾動調整班次，造成旅客不便，敬請見諒。