攝影詩人Erik Madigan Heck，用影像讚頌麥卡倫雪莉王者地位

撰文／ 記者／高婉珮

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在蘇格蘭單一麥芽威士忌當中，產量僅佔6%、口感豐富濃郁又具有多層次果香的雪莉桶威士忌，一向是威士忌老饕心目中的夢幻逸品。而麥卡倫（The Macallan）單一麥芽威士忌掌握了蘇格蘭威士忌產業中95%的全新雪莉桶，不但是蘇格蘭雪莉桶單一麥芽威士忌中的佼佼者，「雪莉王者」的領導地位更是不可撼動。

當代攝影詩人Erik Madigan Heck透過自然光影的流動與超現實色調，為麥卡倫「雙雪莉桶系列」勾勒出炫目的影像詩篇。 圖／麥卡倫 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
當代攝影詩人Erik Madigan Heck透過自然光影的流動與超現實色調，為麥卡倫「雙雪莉桶系列」勾勒出炫目的影像詩篇。 圖／麥卡倫 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

為讚頌麥卡倫的雪莉王者領導地位，當代攝影詩人Erik Madigan Heck親自來到麥卡倫Easter Elchies莊園，透過自然光影的流動與超現實色調，向麥卡倫「雙雪莉桶系列」的精湛平衡致敬，勾勒出炫目的影像詩篇。

Erik Madigan Heck以紫調雙色雪紡紗為主軸，致敬「雙雪莉桶系列12年」的精湛平衡，展現其蜜漬檸檬、柑橘與太妃糖交融的風味。 圖／麥卡倫 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Erik Madigan Heck以紫調雙色雪紡紗為主軸，致敬「雙雪莉桶系列12年」的精湛平衡，展現其蜜漬檸檬、柑橘與太妃糖交融的風味。 圖／麥卡倫 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

為什麼麥卡倫享有「雪莉王者」美譽？因為麥卡倫是全世界首家在西班牙「養」雪莉桶的威士忌酒廠。愛丁頓集團每年斥資超過15億新台幣打造自家雪莉桶供應鏈，從樹材挑選、自然風乾、手工組裝、到潤桶、運送的所有過程，一律秉持最高標準，絲毫沒有妥協空間，一如藝術家對於創作的堅持。

麥卡倫使用的所有雪莉桶，都由西班牙工匠職人手工打造。 圖／麥卡倫 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫使用的所有雪莉桶，都由西班牙工匠職人手工打造。 圖／麥卡倫 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫「經典雪莉桶系列」100%全程於歐洲橡木雪莉桶中熟陳，是麥卡倫經典雪莉桶系列酒款之一；「雙雪莉桶系列」則同時採用歐洲紅橡木雪莉桶與美國白橡木雪莉桶來陳釀，讓品飲者一次品嚐到世界彼端的兩種風土歲月，也是麥卡倫作為「雪莉王者」的經典重繹。

麥卡倫長達200年來致力保存的Easter Elchies莊園。 圖／麥卡倫 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫長達200年來致力保存的Easter Elchies莊園。 圖／麥卡倫 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

這次麥卡倫與當代攝影詩人Erik Madigan Heck合作，他受到17世紀寫實主義的繪畫風格所啟發，以靜物拍攝方式，詮釋麥卡倫「雙雪莉桶系列」獨特的口感與風味，將麥卡倫經典雋永的風味、與自然共生的和諧理念，一一娓娓道來，展現麥卡倫「雪莉王者」雋永的奧秘。

當代攝影詩人Erik Madigan Heck，親自走訪麥卡倫進行創作。 圖／麥卡倫 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
當代攝影詩人Erik Madigan Heck，親自走訪麥卡倫進行創作。 圖／麥卡倫 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫經典雪莉桶12年100%全程於歐洲橡木雪莉桶中熟陳，是麥卡倫經典雪莉桶系列酒款之一。 圖／麥卡倫 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫經典雪莉桶12年100%全程於歐洲橡木雪莉桶中熟陳，是麥卡倫經典雪莉桶系列酒款之一。 圖／麥卡倫 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

相關新聞

一張圖看天氣！13縣市極端高溫恐飆36度 端午連假降雨熱區出爐

迎夏至，天氣愈來愈熱，明天至周三各地多雲到晴，期間易出現極端高溫，傍晚已針對13縣市發布明日高溫資訊；到了周四至周日的端...

玉山到底在哪縣市？外國人也戰翻 內政部曝正解：很多台人不知道

全台最高峰玉山是亞洲地理中心的重要標誌之一，其壯麗獨特的美景與地貌，吸引國內外登山好手爭相挑戰登頂。不過，玉山究竟在台灣哪個縣市，你知道嗎？...

地質專家開挖花蓮玉里斷層 少見平移左移斷層活動估達千年以上

花蓮玉里斷層是少見的平移斷層，為更了解該斷層，國科會委託國立台灣大學、東華大學等地質專家研究團隊，在玉里鎮民廣場挖掘平移...

「就算大雨讓整座城市顛倒，公司還是算你遲到！」10大下雨天最討厭的事 你都中了嗎？

台灣5月、6月面臨梅雨季節，雖然可以為全台各地帶來可觀的降雨量，補充水庫一整年所需用水，不過濕答答的天氣常常讓許多人感到非常煩躁，不論是要穿雨衣、穿雨鞋全副武裝騎車出門，走在路上撐傘被汽車濺起的水花淋成落湯雞，還是回到家發現飛蟻充斥各個角落，都會讓所有人崩潰指數直接爆表。

健康名人堂／單靠增加醫療支出 能改善全民健康？

最近醫界呼籲台灣應增加醫藥投資，加速引進新醫療科技與藥品。這些論點有些確是實情，例如台灣的總體醫療支出，包括健保及自費，...

健康你我他／貪吃冰涼水果 引發確診後遺症

疫情三年多來，我沒有確診過，以為可以逃離這一波新冠疫情風暴。沒想到，5月17日上午要出門時，身體感到畏寒、頭烘烘，以為感...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦