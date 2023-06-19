攝影詩人Erik Madigan Heck，用影像讚頌麥卡倫雪莉王者地位
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在蘇格蘭單一麥芽威士忌當中，產量僅佔6%、口感豐富濃郁又具有多層次果香的雪莉桶威士忌，一向是威士忌老饕心目中的夢幻逸品。而麥卡倫（The Macallan）單一麥芽威士忌掌握了蘇格蘭威士忌產業中95%的全新雪莉桶，不但是蘇格蘭雪莉桶單一麥芽威士忌中的佼佼者，「雪莉王者」的領導地位更是不可撼動。
為讚頌麥卡倫的雪莉王者領導地位，當代攝影詩人Erik Madigan Heck親自來到麥卡倫Easter Elchies莊園，透過自然光影的流動與超現實色調，向麥卡倫「雙雪莉桶系列」的精湛平衡致敬，勾勒出炫目的影像詩篇。
為什麼麥卡倫享有「雪莉王者」美譽？因為麥卡倫是全世界首家在西班牙「養」雪莉桶的威士忌酒廠。愛丁頓集團每年斥資超過15億新台幣打造自家雪莉桶供應鏈，從樹材挑選、自然風乾、手工組裝、到潤桶、運送的所有過程，一律秉持最高標準，絲毫沒有妥協空間，一如藝術家對於創作的堅持。
麥卡倫「經典雪莉桶系列」100%全程於歐洲橡木雪莉桶中熟陳，是麥卡倫經典雪莉桶系列酒款之一；「雙雪莉桶系列」則同時採用歐洲紅橡木雪莉桶與美國白橡木雪莉桶來陳釀，讓品飲者一次品嚐到世界彼端的兩種風土歲月，也是麥卡倫作為「雪莉王者」的經典重繹。
這次麥卡倫與當代攝影詩人Erik Madigan Heck合作，他受到17世紀寫實主義的繪畫風格所啟發，以靜物拍攝方式，詮釋麥卡倫「雙雪莉桶系列」獨特的口感與風味，將麥卡倫經典雋永的風味、與自然共生的和諧理念，一一娓娓道來，展現麥卡倫「雪莉王者」雋永的奧秘。
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